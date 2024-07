Colombia es la gran favorita para ganar la Copa América

Argentina vs Canadá y Colombia vs Uruguay marcarán las semifinales de la Copa América 2024. No cabe duda que los amantes del ‘Rey de los Deportes’ sabemos que una de las llaves ya pinta con sabor a final: los cafeteros frente a la “garra charrúa”.

En la pugna por el título está Argentina, aunque la vigente campeona no ha mostrado un juego arrasante; Messi ha dejado sus mejores momentos en el pasado debido a las lesiones que lo han tocado.

Por su parte, Canadá quiere seguir realizando historia en su debut en este torneo. Asimismo, Uruguay quiere convertirse en la selección más ganadora de esta competición con talento joven y un Marcelo Bielsa que desea demostrar que la tercera será la vencida.

No obstante, existe un sonido a cumbia y vallenato que está sonando con fuerza desde antes que empiece la competición. Un conjunto donde el café se sirve caliente pero fuerte, ahí es donde el fútbol quiere volver a levantar este título por segunda ocasión.

La Selección de Colombia ha demostrado que puede doblegar a Brasil, no tener piedad con sus rivales al acertarles goleadas y conjugar sus viejos talentos (James Rodríguez) con jóvenes que quieren convertirse en inmortales vistiendo la casaca amarilla.

Datos puntuales que lo ubican como favorita

El 5-0 sobre Panamá se convirtió en la mayor goleada de Colombia en la historia de la Copa América. De hecho, es la primera vez que gana un partido por cinco goles de diferencia.

Colombia cortó una racha de cuatro ediciones de Copa América en la que decidió su partido de cuartos desde el punto blanco: 2021 (superó a Uruguay), 2019 (eliminado por Chile), 2016 (venció a Perú), 2015 (perdió con Argentina).

En esta Copa América ya hicieron gol 8 jugadores (con 2: Jhon Córdoba, Luis Díaz y Daniel Muñoz. Con 1: Dávinson Sánchez, Jefferson Lerma, Richard Ríos, Miguel Borja y James Rodríguez).

Todos los jugadores de campo de Colombia (24) ya tuvieron minutos en esta Copa América, pues debutaron contra Panamá Santiago Arias y Miguel Borja (con gol).

En otras palabras, los ‘cafeteros’ tienen gol desde varias aristas de su esquema. La defensa, rápida transición del balón, control del esférico y ofensiva incisiva la ubican como la favorita para ganar el torneo ante combinados que se ven bastante limitados en comparación a lo que ubica sobre el gramado el director técnico Néstor Lorenzo.