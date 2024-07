Richard Carapaz está lejos de cumplir su sueño en el Tour de Francia. El ecuatoriano ilusionó al vestirse de amarillo este lunes 01 de julio, sin embargo una etapa de montaña y la primera prueba de contrarreloj fue un baño de realidad para el carchense.

Este viernes 05 de julio el tricolor amplió su diferencia con el vigente líder Tadej Pogacar. La crono es un talón de aquiles para el campeón olímpico, el cual está apelando a la tercera semana para dar una sorpresa.

Actualmente, el nacido en el Carmelo está a 7 minutos y 57 segundos del esloveno. En el caso del ‘Niño Maravilla’, este dejó claro que piernas es lo que le sobran a ser segundo en el tramo que comprendió Nuits Georges – Gevrey Chambertin.

En el trayecto de 25,3 kilómetros, la Locomotora hizo 30 minutos con 53 segundos. Resultado que permitió adicionar 2 minutos y un segundo a su distancia en la clasificación general con el vigente campeón del Giro de Italia.

¿Se acabó el sueño de Richard Carapaz en el Tour de Francia?

Hasta que no se complete la etapa 21 de la Grande Bucle no se puede definir este resultado. La historia de esta competencia no ha demostrado que en un solo trayecto se puede marcar una diferencia abismal.

Fue en 1948 cuando Gino Bartali se asestó un golpe letal en las etapas alpinas del Tour, el cual terminó ganando con más de 25 minutos sobre el segundo clasificado. Una llamada realizada por el primer ministro italiano Alcide de Gasperi bastó para que el amor por su patria lo catapulten a la gloria sobre el joven Louison Bobet.

Similar escenario ocurrió con Hoblet, este protagonizó una espectacular escapada a más de 100 kilómetros en solitario para ganar el Tour de 1951.

En otras palabras, acotando con recientes declaraciones de Carapaz, la tercera semana (repleta de jornadas de montaña) podría llegar una sorpresa por parte del ecuatoriano. Ataques fulminantes y dejar que los favoritos se desgasten previo a esos días puede ser la estrategia del tricolor que luce tranquilo pese a no estar dentro del top 20.