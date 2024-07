Antonio Valencia: “No piensen en la camiseta de Messi, por el amor de Dios”

A poco del partido de Ecuador vs. Argentina, Antonio Valencia se refirió a este duelo e hizo una petición a los jugadores de la Tri, además ha compartido su esperanza y confianza en los seleccionados que hagan historia.

Durante una entrevista con El Canal del Fútbol dejó un mensaje a los jugadores. “Entren concentrados, que no estén pensando en pedirle la camiseta a Messi, quien no quiere tener la camiseta, pero por este partido, por amor a Dios, no estén pensando en pedirle la camiseta. Sí se puede, pueden hacer historia son jugadores increíbles. Entren concentrados y con la actitud que sí se puede”.

El cruce de cuartos de final de la Copa América enfrentará a una sorprendente selección de Ecuador contra una intimidante Argentina que todavía no sabe si podrá contar con el liderazgo de su estrella, el astro del Inter de Miami estadounidense Lionel Messi. Las molestias en el aductor de la pierna derecha del exjugador del FC Barcelona o París Saint Germain hicieron saltar las alarmas tras el segundo partido ante Chile, aunque el rendimiento y los números del conjunto comandado por Lionel Scaloni en el torneo son avasalladores aun sin la ‘Pulga’.

Pese a que las cifras defensivas de Ecuador son sólidas, no llegan a las estadísticas de la ‘Albiceleste’, que hoy es el único equipo que no ha recibido ningún gol en los tres partidos disputados.

Valencia mencionó que es un partido duro, decisivo y una gran oportunidad para hacer historia. “Es un solo partido. Sabemos que no ha venido haciendo las cosas bien el Copa, clasificamos sufriendo, pero ahora es un solo partido, para mí es una final y sé que los chicos lo saben. Los chicos están unidos, concentrados, es un partido de un nivel muy alto. Yo estoy más que seguro que Ecuador va a hacer un buen partido”.