Los mejores memes de la falsa salida de Félix Sánchez Bas de la Selección de Ecuador

Durante la tarde de este 02 de julio un falso rumor tomó a los fanáticos del fútbol de sorpresa. Según lo publicado por una periodista deportiva, Félix Sánchez Bas se iría de la Tricolor después de terminar su participación en Copa América.

No obstante, fuentes de la Federación Ecuatoriana de fútbol (FEF) cercanas a Metro Ecuador desmintieron tal suceso. El español seguirá en el banquillo hasta nuevo aviso, por ahora el objetivo es mantenerse con vida en el torneo y enfocarse en el cotejo ante Argentina.

El tildado fake news, desde las autoridades nacionales, desató un conjunto de reacciones en plataformas digitales. Los memes son los que se viralizaron esta jornada, demostrando el sentir de los hinchas ecuatorianos que poco o nada quieren que Bas siga al mando de esta “generación dorada”.

¿Qué dijo Bas sobre esta situación?

Previo al partido ante México, el cual resultó en empate, Bas indicó que esa pregunta (si sigue al mando de la Tri) no se la tiene que realizar a él. “Presión hay para todo el mundo y esto es fútbol. Las cosas que uno no puede controlar es mejor no centrarse en ellas porque es perder tiempo y energía”, comentó en rueda de prensa del pasado sábado 29 de junio.

Al mando de la Selección, Félix Sánchez Bas ha dirigido 18 partidos logrando: 10 victorias, tres empates y cinco derrotas. 23 goles a favor y 16 en contra. Una de sus últimos traspiés fue contra Argentina en el pasado amistoso previo al inicio de la Copa América.

Partido contra Argentina

El seleccionado nacional buscará su primera victoria ante Argentina en la historia de la Copa América este jueves 04 de julio en Houston. El último resultado adverso fue en 2021 cuando jugamos en cuartos de final, 3-0 fue el marcador favorable para los ‘albicelestes’.