La verdadera razón por la que lloró Cristiano Ronaldo después de fallar el penal

En los minutos adicionales de los octavos de final de la Eurocopa, entre Portugal y Eslovenia, una imagen desgarró los corazones de los fanáticos de Cristiano Ronaldo. El portugués tuvo en sus pies la oportunidad de anotar desde el manchón del penal pero Jan Oblak se cobró una revancha que databa desde la final de Champions League del 2016.

PUBLICIDAD

El luso se fue al banquillo para llorar y recibir el apoyo de sus compañeros. Sus lágrimas demostraron que la mentalidad del ‘Bicho’ no tiene el término fracaso en su haber.

Cristiano Ronaldo lloró en los octavos de final de la Eurocopa Getty imágenes (Justin Setterfield/Getty Images)

Sin embargo, el motivo de su llanto iba más allá de errar su primer gol en al actual Euro, desembocaba en un factor que podía sentenciar su carrera a sus ya 39 años.

Palabras de CR7

“Tengo que revisar el penalti, no sé si tiré bien o mal, durante el año no fallé ni una vez y en el momento que más lo necesitaba, Oblak paró”, acotó CR7 en sus declaraciones después de concretarse la clasificación.

Cristiano Ronaldo lloró en los octavos de final de la Eurocopa Getty imágenes (Justin Setterfield/Getty Images)

“Los que fracasan son también los que lo intentan. Obviamente es frustrante cuando no marcamos. Pero ya lo he olvidado, porque el resultado final fue positivo y eso es lo más importante. A veces es difícil marcar de penalti, pero este año he perdido dos veces en los penaltis, hoy he ganado, el fútbol a veces tiene que ser justo y hoy lo ha sido”, continuó.

Asimismo, sus palabras finales demostraron porque era importante marcar para él. “Es, sin duda, mi última Eurocopa. Pero no estoy emocionado por eso. Me conmueve todo lo que significa el fútbol: el entusiasmo que tengo por el juego, el entusiasmo por ver a mis seguidores, a mi familia, el cariño que la gente me tiene”.

Cristiano Ronaldo lloró en los octavos de final de la Eurocopa Getty imágenes (Robbie Jay Barratt - AMA/Getty Images)

Al ser su última Eurocopa, CR7 quiere dejar una buena imagen con la selección de su corazón, por lo que no quiere fallar a su afición en momento decisivos como lo es en un cotejo tan apretado.

En síntesis, el “Comandante” quiere dejar de vestir los colores de Portugal haciendo historia al levantar su segunda Eurocopa. Nada menos que ello contentará al ‘Bicho’ que es posible que derrame nuevas lágrimas en lo que queda de competición.