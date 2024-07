Félix Sánchez Bas no se va de Ecuador, el tuit que empezó con el rumor

De cara al partido más importante en la era de Félix Sánchez Bas al mando de la Selección de Ecuador un rumor ha dejado sin bases el futuro del español. La periodista, que cumple con la función de borde de campo para ESPN, Doménica Rodríguez sacudió el avispero este martes 02 de julio.

PUBLICIDAD

La comunicadora publicó en X que el español no seguirá en la Tricolor después de su participación en el torneo más antiguo a nivel de selecciones. “Una vez que cumpla con su participación en Copa América, el mismo se encargará del banquillo del Al -Sadd”, escribió.

Félix Sánchez Bas Getty imágenes (Franklin Jacome/Getty Images)

El club qatarí no ha emitido ningún tipo de publicación al respecto. Por su parte, fuente cercanas a Metro Ecuador (equipo desde Estados Unidos) confirmaron que es falso y que ahora están enfocados en el cotejo contra Argentina en Houston.

Al Sadd

En el club de medio Oriente compite el tricolor Gonzalo Plata, el mismo no fue contemplado para la Copa América por razones aún no establecidas. Se especuló sobre su comportamiento de indisciplina en la penúltima fecha de amistosos donde asistió a un club nocturno junto a Robert Arboleda y Kendry Páez.

Félix Sánchez Bas Getty imágenes (Ethan Miller/Getty Images)

¿Qué dijo Félix Sánchez sobre su continuidad?

Previo al partido ante México, el cual resultó en empate, Bas indicó que esa pregunta (si sigue al mando de la Tri) no se la tiene que realizar a él. “Presión hay para todo el mundo y esto es fútbol. Las cosas que uno no puede controlar es mejor no centrarse en ellas porque es perder tiempo y energía”, comentó en rueda de prensa del pasado sábado 29 de junio.

Al mando de la Selección, Félix Sánchez Bas ha dirigido 18 partidos logrando: 10 victorias, tres empates y cinco derrotas. 23 goles a favor y 16 en contra. Una de sus últimos traspiés fue contra Argentina en el pasado amistosos previo al inicio de la Copa América.