El encebollado, latente en el paladar y el corazón de los ecuatorianos en EEUU

En medio del bullicio y las luces de la Copa América que se celebra en EEUU, me encontré con varios ecuatorianos en las ciudades norteamericanas donde juega la Tricolor nacional. Todos, muy vibrantes y llenos de nostalgia. Durante la cobertura tuve la oportunidad de entrevistar a varios compatriotas, y un tema como denominador común surgió en cada conversación: la comida.

Encebollado (Metro Ecuador)

La nostalgia del sabor

Mientras caminábamos por el Levi’s Stadium, en Santa Clara (C.A.), hablé con Andrés, un quiteño que vive en Orlando desde hace seis años. “Lo que más extraño de Ecuador es el encebollado”, me confesó con una sonrisa melancólica. Este plato, una sopa de pescado con yuca, cebolla y cilantro, es un desayuno tradicional que para muchos representa el sabor del hogar.

El encebollado: Rey de la nostalgia

El encebollado encabezó la lista de los platos más extrañados. La preparación única de este platillo en el territorio ecuatoriano, con su caldo sabroso y el toque de limón, no tiene comparación. Por ejemplo, Jaime, otro ecuatoriano que fue a ver a la Tri desde Chicago hasta Las Vegas, me contó que ha intentado replicarlo en su cocina, pero nunca es lo mismo. “Aquí, los ingredientes no saben igual”, dijo. Y no es el único; en cada rincón de Estados Unidos donde hay ecuatorianos, hay historias similares de intentos fallidos por capturar ese sabor perfecto.

Más allá de un encebollado

Sin embargo, no solo el encebollado ocupa un lugar especial en sus corazones. María, una guayaquileña radicada en Los Ángeles que llegó hasta Arizona, me habló del hornado, un plato de cerdo asado que es una delicia en las fiestas y reuniones familiares. “El hornado de allá tiene un sabor que no encuentras aquí, por más que lo intentes”, explicó. Además acotó que un plato en EEUU alcanza los $35.

Luis, un ambateño que vive en Nueva York, mencionó la fritada. “Esa mezcla de carne de cerdo frita con mote, llapingachos y maduro... es inigualable”. Su mirada se perdía en el recuerdo de esos sabores que parecen inalcanzables en tierras extranjeras.

Productos auténticos y preparaciones únicas

La lista continuó con menciones al atún fresco, las habas y otros productos que tienen su génesis, una preparación y sabor únicos en Ecuador. Estos alimentos, aunque pueden encontrarse en supermercados estadounidenses, no poseen la misma frescura ni el sabor autóctono de su país de origen. Las habas ni siquiera existen en EEUU.

Llapingacho con Chorizo y Huevo

La búsqueda del sabor auténtico

A pesar de la distancia, muchos ecuatorianos se esfuerzan por mantener viva su gastronomía. Los mercados latinos y las tiendas especializadas ofrecen productos importados, pero nunca es lo mismo. “Aquí no tienes la misma calidad ni frescura”, comentó Jorge, quien vive en Miami y extraña los ceviches manabitas.

La comida es más que solo alimento; es un vínculo con nuestras raíces, un recuerdo de nuestros hogares y un consuelo en tierras lejanas. Para los ecuatorianos en Estados Unidos, cada plato de encebollado, hornado o fritada es una manera de sentirse más cerca de su país.

Mientras disfrutamos de los partidos de la Tri en la Copa América, estos sabores de hogar nos recuerdan que, sin importar cuán lejos estemos, siempre llevamos un pedacito de Ecuador en nuestros corazones.