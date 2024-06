Aficionados argentinos prefieren a la Selección mexicana en Copa América: “no juegan a nada”

La Selección Nacional definirá su destino frente a Ecuador, donde está obligada a conseguir la victoria para avanzar a la siguiente ronda de la Copa América 2024, un panorama que parece complicado debido a las malas actuaciones que han mostrado en la cancha. La afición argentina también ha expresado su opinión sobre el encuentro.

El panorama para el equipo dirigido por Jaime Lozano es incierto este domingo frente a los ecuatorianos, pues la derrota ante Venezuela dejó mal parados a los mexicanos al no lograr imponerse en su grupo, a pesar de que diferentes expertos y rankings los colocaban como favoritos con facilidad.

Durante los partidos del torneo de Conmebol en Estados Unidos, diversos medios se han adentrado entre la afición para conocer sus pronósticos. Fútbol Picante compartió a través de redes sociales varias declaraciones de argentinos sobre sus preferencias para el partido de esta noche entre México y Ecuador.

Antes del encuentro entre Argentina y Perú en el Hard Rock Stadium, varios seguidores de la albiceleste respondieron sobre su preferencia entre México y Ecuador, considerando que si México gana, es probable que enfrenten a los comandados por Messi en cuartos de final.

“¿A quién prefieren en cuartos? ¿México o Ecuador?” “México toda la vida. Queremos ganarles de nuevo, que se callen un poquito, que dejen de hablar en las redes todo el tiempo”, fue una de las respuestas de un aficionado argentino, que se repitió varias veces.

De los 18 aficionados albicelestes presentes para el partido de su Selección en Miami, 15 de ellos optaron por México, mostrando rivalidad en sus respuestas, algunas precisando el nivel de juego de los mexicanos y otras bromeando con su propia familia.

“Es mucho más ganable y mucho más simple que Ecuador” “Que venga México. Con cariño, eh, pero los odio. Yo quiero que vengan siempre. Para mí son diminutos, para mí no existen” “México porque no tienen equipo, no juegan a nada” “México porque mis hijos son mexicanos, pero México es malísimo” “México para asegurar la clasificación”.

¿Cuándo juega México y Ecuador?

El conjunto azteca se enfrentará esta tarde, 30 de junio, a la Selección de Ecuador en punto de las 18:00 horas, donde Jimmy Lozano buscará dirigir al once titular en su última jornada que definirá su camino dentro de la Copa América 2024.