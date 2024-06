Los cuatro jinetes del Apocalipsis que Richard Carapaz debe vencer en el Tour de Francia

El Tour de Francia arranca este sábado 29 de junio . La Grande Bucle reunirá a lo mejor de lo mejor en sus 21 etapas, donde existen cuatro ciclista que pintan como favoritos debido a sus antedecentes.

Italia, San Marino, Mónaco y Francia serán los países por donde se recorrerá la presente edición de la carrera más importante del ciclismo. En el caso de la nación gala se visitará 7 regiones y 30 departamentos.

8 etapas llanas, 4 de media montaña, 7 de montaña y 2 contrarrelojes comprenderán esta competencia. Por su parte, “Cuatro Jinetes del Apocalipsis” serán esos rivales a vencer por parte del ecuatoriano Richard Carapaz.

Los grandes favoritos del Tour de Francia

Primoz Roglic Getty imágenes (Tim de Waele/Getty Images)

Primoz Roglic, Remco Evenepoel, Tadej Pogacar (bicampeón) y Jonas Vingegaard (bicampeón) son los cuatro monstruos que quieren hacer eco en el Tour de Francia. En el caso del belga, será primera vez que busque el maillot amarillo mientras que los restantes ya saben lo que es cargar con esa responsabilidad.

Jonas Vingegaard Getty imágenes (David Ramos/Getty Images)

El tricampeón de la Vuelta a España y ganador del Giro de Italia 2023 quiere completar las tres grandes. Primoz Roglic es el menos favorito de los cuatros candidatos a vestir el maillot amarillo, aunque su titularidad en el Red Bull Bora Hansgrohe le dará un plus para recordar viejas rivalidades con su similar tal como sucedió en 2020.

Tadej Pogacar Getty imágenes (David Ramos/Getty Images)

Richard Carapaz deberá imponerse a estos grandes nombres, aunque las estadísticas no favorecen al tricolor que viene de caídas y con un equipo que no pinta como uno de los más fuertes de la competencia. La ‘Locomotora’ no solo debe apelar a su poder en la montaña, también en menorar el impacto en las contrarrelojes, donde todos los antes mencionados son poderosos.

Remco Evenepoel Getty imágenes (Gonzalo Arroyo Moreno/Getty Images)

Premios del Tour de Francia

En total estarán en juego y se distribuirán 2,3 millones de euros para los equipos y los corredores, incluidos 500.000 euros para el ganador de la clasificación general individual final.