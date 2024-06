“Al hincha se respeta, muchos nos endeudamos para venirles a ver”: Aficionados responden a Carlos Gruezo previo al duelo ante Jamaica

Ecuador enfrenta a Jamaica en lo que será su segundo duelo de la Copa América donde debe ganar por obligación si quiere seguir con vida en el torneo. En rueda de prensa, Carlos Gruezo explotó contra la hinchada de La Tri, indicando que no siente el apoyo de la hinchada.

“Siempre están apuntando o mirando que ¿por qué no está este? ¿por qué no está el de acá? (...), en vez de apoyar” inicio refiriéndose a los medios de comunicación y a la hinchada.

Sin embargo, no pudo contenerse y explotó: “Sentimos que el apoyo no es suficiente. Contra Venezuela se notaba que había más gente de Venezuela. También su himno se escuchó más. Para exigir hay que dar también. Hay que apoyar, alentar desde el principio (…) El jugador merece respeto, se siente de verdad que no tenemos el apoyo de la gente”, dijo el jugador.

Hinchas ecuatorianos desde Las Vegas previo al duelo de Jamaica (Christian Escobar)

La respuesta del hincha

Varios aficionados tomaron mal las declaraciones de Carlos Gruezo y decidieron responderle:

“Al hincha se le debe respetar, muchos nos endeudamos y desde muy lejos para ver miles a ver, para apoyarles” dijo Carlos Samaniego sobre el esfuerzo que hace el hincha para apoyar a Ecuador en la Copa América.

“En mi caso pedí vacaciones, y vine para ver a Ecuador. El entrenador no está bien, hace cambios que no se entienden. Tenemos la fe que vamos a clasificar”, mencionó Javier Bonilla, otro aficionado que acudió a Las Vegas desde New York para ver a Ecuador.

Posterior a este partido, Ecuador viajarían a Glendale, Arizona para jugar su último partido ante México en el Grupo B de la Copa América.