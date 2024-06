Revelan audios del VAR donde explican la roja directa para Enner Valencia “lo golpea en zona delicada”

No hay mucho que decir sobre la jugada puntual que hizo nuestro GOAT ecuatoriano, Enner Valencia durante el partido de Ecuador vs Venezuela. Pese a que no se ve mala intención, a veces cuestan caro los errores y por eso nuestro capitán se perderá el encuentro contra Jamaica que será decisivo para la continuación en la Copa América.

La Conmebol no se tardó en revelar los audios del VAR, donde se explica la expulsión de Enner Valencia. El goleador se fue expulsado a los 20 minutos del primer tiempo después de un planchazo sobre José Martínez.

Revelan audios del VAR donde explican la roja para Enner Valencia (EFE)

Cabe recordare que luego de una jugada clara de gol de Kendry Páez, Valencia levantó la pierna de manera desmedida y golpeó en el rostro del jugador venezolano. Se reclamaba en primera instancia penal, pero al final el capitán vio la tarjeta roja y Ecuador se quedó con 10 jugadores por 70 minutos.

El chileno Juan Lara llamó desde el VAR a al juez central y le solicitó que revise nuevamente la jugada por potencial tarjeta roja.

“Wilmar te recomiendo volver a mirarla en On Field Review, te voy a mostrar la cámara donde golpea en la cara, en una zona delicada, con los tapones”, indica.

Luego, Roldán mira la pantalla y sigue escuchando: “El jugador nunca juega el balón, si bien es accidental, pero lo golpea en una zona delicada”.

Al final, el colombiano, desde el campo de juego, afirma: “Quitamos la amarilla y vamos con la roja por juego brusco grave”. Eso mismo le explica a los jugadores y Valencia muy molesto y decepcionado se retira de la cancha.

¿Enner Valencia se pierde la Copa América?

Solamente el goleador se perderá el partido ante Jamaica (26 de junio). De concretarse, Valencia podría ser utilizado nuevamente el domingo 30 de junio, frente a México.