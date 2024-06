Luchador de MMA perdió su pelea, e igual decidió proponerle matrimonio a su novia y le dijo que no

El luchador de MMA, Lukas Bukovaz, tuvo un día para el olvido. Durante la noche en el Clash of the Stars, torneo que se disputó en República Checa, fue derrotado. Pero, como si fuese poco, luego de perder, quiso pasar la página, pidiéndole matrimonio a su novia pero todo empeoró: ella le dijo que no.

PUBLICIDAD

En primer lugar perdió el torneo en conjunto con Patrik Horvath donde enfrentaron a Jan Michalek, en una pelea de dos contra uno(donde se podían turnar). Pese a ser los grandes favoritos, Michalek sorprendió y les arruinó los planes: humilló a los dos luchadores y logró el triunfo.

Luego de eso, el hombre se arrodilló frente a 20 mil espectadores, sacó un anillo y le pidió matrimonio a su novia dentro del octágono. Pero, la chica, muy avergonzada, agarró el micrófono, lo rechazó y dio sus razones.

“Después de todo lo que pasó entre nosotros, no creo que sea una buena idea. Estoy diciendo que no”, dijo en el micrófono.

Esto provocó miles de risas y abucheos de todo el público presente, pero la novia dio a entender que Bukovaz le había sido infiel con otra mujer. Pero, el luchador de MMA negó todas esas acusaciones, aunque este momento quedará grabado en la memoria de los seguidores de MMA.

“Amigo, por favor, actúe antes”, escribió el luchador de MMA a través de su cuenta de Instagram después de que su novia rechazara su propuesta de casamiento.