Lo que le depara a Ecuador en la Copa América, según la inteligencia artificial

A una semana que arranque la Copa América, sus 16 selecciones participantes están listas para desempeñar todo su juego en los distintos estadios de Estados Unidos. Ecuador se enfocará en mejorar sus pasadas participaciones, anhelando con una selección joven llegar más allá de los cuartos de final.

PUBLICIDAD

Los mostrado recientemente por la Tri no termina de dar esperanza a sus fanáticos, aunque ya dentro del torneo el panorama puede cambiar. No obstante, no se puede saber a ciencia cierta a cuál instancia llegará el combinado nacional.

¿Qué dice la inteligencia artificial?

Preguntamos a la inteligencia artificial (Gemini) sobre el panorama de la ‘Selección de Todos’ en la presente edición de la Copa América. En primera instancia, la herramienta tecnológica destacó que la juventud del conjunto dirigido por Félix Sánchez Bas es su mayor fuerte.

De igual manera, agregó que sus figuras serán Moisés Caicedo, Enner Valencia, Kendry Páez, Piero Hincapié y Ángel Mena. Su juego será rápido, dinámico y ofensivo. Respecto a su grupo, donde comparte con México, Jamaica y Venezuela, tiene altas probabilidad de pasar.

Ecuador vs Italia amistoso 2024 (Photo by Adam Hunger/Getty Images) (Adam Hunger/Getty Images)

Para la IA, cuartos de final es una instancia donde Ecuador se ubicaría. Su continuidad en la Copa América depende de su rival, así como su talento presentado en el gramado.

“En definitiva, Ecuador tiene las armas para llegar lejos en la Copa América 2024. Si juega a su nivel puede ser un duro rival para cualquiera”, respondió la app.

Además, comentó que la falta de experiencia de muchos de sus jugadores como la presión son factores que pasarían factura al momento de jugar ante sus respectivos rivales.