Álex Aguinaga sin pelos en la lengua ante Galíndez y Kevin Rodríguez

La convocatoria de Kevin Rodríguez, a pesar de su estado médico, despertó un conjunto de críticas. El joven delantero estará presente en la Copa América, aunque su participación con Ecuador aún es una duda constante.

Sumado a esta posible ausencia, se suma la capitanía de Hernán Galíndez. El guardameta argentino nacionalizado ecuatoriano lució este distintivo, lo mismo no cayó bien a exseleccionados.

Antonio Valencia se mostró indignado, al igual que Carlos Tenorio y Jefferson Montero. No obstante, Álex Aguinaga no se guardó sus comentarios y habló de estos detalles particulares con los medios de comunicación.

Palabras de Álex Aguinaga

Álex Aguinaga

“A mí no me molesta. Yo tuve compañeros como De Souza, Ariel Graziani, Carlos Juárez y se ponían la camiseta y la sentían como propia. Inclusive más que algunos compañeros que tuve. A mí no me molesta, para mí Hernán Galíndez es ecuatoriano”.

Kevin Rodríguez

“Hoy tiene jugadores de gran calidad, espero que los pueda utilizar bien. Está mal. Primero no es Alberto Spencer. Ok, dices Alberto y yo lo espero. Kevin viene con una lesión de rodilla fuerte. Si nos tocaba a nosotros en algún momento, si no estamos para jugar. No estamos.

Yo renuncié en 1997 (Copa América de Bolivia) porque no me sentía en las condiciones físicas. Me parece un desatino lo que hace la convocatoria de Kevin. Quizás teniendo a Leo Campana y Michael Estrada. No estamos hablando de que sea un mal jugador, pero por ahora no se ve bien”, comentó.