Prefirió ir a jugar pádel, las duras palabras de Jefferson Montero sobre el partido de Ecuador

(Shaun Botterill - FIFA/FIFA via Getty Images)

Ecuador jugó un partido para el olvido contra Argentina este domingo 09 de junio. La Tricolor mostró un juego timorato, con falta de idea y nula potencia ofensiva, lo cual deja múltiples dudas para lo que será su participación en Copa América.

Más allá de la posición de los fanáticos de la ‘Selección de Todos’, exjugadores de Ecuador dieron su opinión. Jefferson Montero no se guardó nada: la ‘Turbina’ fue contundente con la decisión de tomar a Hernán Galíndez como capitán y el despliegue en el campo de juego.

Palabras de Montero

“Ví el primer tiempo y me fui a jugar pádel. Estaba muy enojado. Te digo la verdad, lo publiqué en mis redes porque me da pena por algunos compañeros que tengo una gran relación y me da pena por lo que está pasando.

Con lo que se vio ayer va a ser un poco complicado, pero seguramente el entrenador sacará sus conclusiones y lo hará saber a los jugadores. Estuve adentro mucho tiempo y sé cómo se pueden manejar la situación de un momento difícil”.

Capitanía de Hernán Galíndez

“Para mí es una pena, teniendo a Moisés, teniendo a Hincapié. Es una pena, deberán hacerle saber a la gente qué es lo que pasó. Si es una pena que alguien del extranjero nos represente. Para mí es muy triste.

No me gusta (sobre el juego de Ecuador), pero lo que rescato es la gente joven que tenemos. Se debe aprovechar mucho más de lo que vio el día de ayer”, finalizó en su intervención.

Futuro de Ecuador

Previo al inicio de la Copa América, la Tri tendrá que pasar dos partidos comprobatorios ante Bolivia y Honduras. Mientras que su primera intervención será el 22 de junio ante Venezuela.