La columna de EscoVAR: Félix Sánchez Bas la principal preocupación de La Tri para la Copa América

Después de la derrota ante Argentina, Ecuador tiene más dudas que certezas. No necesariamente por el resultado, porque ante Argentina se puede esperar una derrota, sino por las forma en cómo afrontó y perdió La Tri, pues en el partido queda el dato de que la Tricolor no remató nunca al arco de defendido por el ‘Dibu’ Martínez.

Lamentablemente, después del partido queda la sensación de que el equipo de Sánchez Bas no juega a nada desde lo ofensivo. No hay quien genere fútbol en La Tri; la transición defensa-ataque tiene varias falencias; Ecuador pierde el balón fácilmente y lo más lamentable; no hay quien meta los goles o genere algo de peligro. Lo único que se puede rescatar es que defensivamente se cumple por que no se reciben muchos goles. Pero, hay errores también en esa zona.

Ante Argentina, el entrenador español volvió a experimentar. En esta ocasión, jugó con Jeremy Sarmiento de ‘falso 9′ pero fue un rotundo fracaso. Se perdieron las virtudes del extremo que mostró su nivel y aporte en el amistoso ante Guatemala e Italia. En este sentido, Sánchez Bas jugó al pelotazo, donde era una obviedad que Sarmiento partía en desventaja pues en el juego aéreo fue superado por el ‘Licha’ Martínez y el ‘Cuti’ Romero.

Normalmente, cuando se juega con un ‘falso 9′ de poca estatura, como lo hacía en su momento Guardiola con Lionel Messi - guardando las distancias - era porque se plantearía un juego asociativo con el balón al pie. Pues, Sarmiento casi nunca recibió solo para poder jugar con sus compañeros. Rápidamente se viene el recuerdo de aquella frase de Jorge Célico, entrenador que conoce muy bien nuestro fútbol: “Sánchez Bas no explota las virtudes del futbolista ecuatoriano”.

Ecuador pide centrarse en el fútbol y no en los tres puntos de sanción en eliminatorias AME6685. BUENOS AIRES (ARGENTINA), 04/09/2023.- El seleccionador de Ecuador, el español Félix Sánchez Bas, observa un entrenamiento hoy, en el complejo del equipo San Lorenzo de Almagro en Buenos Aires (Argentina). Ecuador está centrada en comenzar la disputa de las eliminatorias sudamericanas del Mundial 2026 y no en los tres puntos de sanción con los que arrancará la competición a raíz del 'caso Castillo'. La selección ecuatoriana enfrentará este jueves a Argentina y, cinco días después, en casa a Uruguay. EFE/ Matías Napoli Escalero (Matías Napoli Escalero/EFE)

Al final, Ecuador carece en lo ofensivo, por lo que plantea tácticamente Sánchez Bas y por los nombres que tenemos en ofensiva, siendo uno de los puntos flacos de La Tri en los últimos años.

Félix Sánchez Bas con La Tri registra con 13 partidos disputados donde suma 7 triunfos, 2 empates y 4 derrotas, con 14 goles marcados y 11 recibidos. Sin embargo, es un equipo que marca pocos goles pues solamente en un partido hizo más de dos goles: ante Costa Rica en un amistoso. ¿Será que en la Copa América cambia la cara de La Tri?

Eso sí, si a Ecuador no le va bien, llegando a fases de eliminación directa, Félix Sánchez Bas debería irse. Sin embargo, si le va bien, dependerá del nivel y el desarrollo futbolístico.