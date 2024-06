Messi confiesa la razón por la que fue al psicólogo durante su estancia en el FC Barcelona

Es prácticamente imposible no reconocer el nombre de Lionel Messi. El argentino es un sinónimo de fútbol, por lo que la presión mediática está presente sobre él; ¿qué hace?, ¿dónde está?, ¿cuánto gasta?, son dudas que nace en la prensa.

Sin duda, ahora el argentino goza de menos presión en el Inter Miami pero es producto de dejar su manto de éxito y compromiso con el FC Barcelona. Cuando estuvo en el club culé, el mismo tuvo que afrontar varios problemas a nivel mental.

En una reciente entrevista con Infobae, en territorio estadounidense, se tocó en el tema de su visita al psicólogo. El rosarino detalló las razones del por qué ed su visita al especialista.

Messi visitó al psicólogo

“Fui en una época, cuando estaba en Barcelona, hace mucho. Era muy reacio a todo eso. Soy una persona que se guarda todo adentro. Pero la verdad es que cuando fui me hizo muy bien, me gustó mucho y me ayudó muchísimo”, contó.

Copa América

Por supuesto, Messi se refirió al próximo papel que cumplirá con Argentina en la Copa América 2024. El mismo detalló que la albiceleste es siempre candidata a alzar el trofeo y catapultarse a la cima del fútbol a nivel de selecciones.

“Creo que siempre Argentina es favorita, más allá de que venimos de ganar todo eso, anteriormente, cuando no se daba que podíamos conseguir los objetivos, también siempre Argentina era favorita.

Cuando arranca un campeonato, sea mundial, Copa América o lo que sea, Argentina es candidata igual que Brasil y más en esta Copa América. Pero creo que hoy por hoy las selecciones sudamericanas son muy fuertes. Uruguay está muy bien, Colombia, Ecuador. Después se hace muy difícil jugar todos los partidos, pero creo que va a ser una Copa América muy igualada”, complementó.