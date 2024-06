Volvió a aparecer la jerarquía del Real Madrid para ganar la Champions League ante el Dortmund

Real Madrid y Borussia Dortmund se enfrentaron en la final de la UEFA Champions League, disputada en Wembley, Inglaterra. El compromiso terminó en favor del conjunto merengue, pues venció 2-0 a los teutones gracias a los goles de Dani Carvajal y Vinicius Júniors. Este cotejo fue el último partido de Toni Kroos que sumó 6 Champions League en su historial.

PUBLICIDAD

El primer tiempo fue una verdadera sorpresa donde el Real Madrid no arrancó bien y no pudo detener los contragolpes del Borussia Dortmund que aprovechaba la velocidad de Sancho y Adeyemi. El gol estuvo cerca para los alemanes, pero le faltó puntería al momento de definir. La más clara fue la de Adeyemi, que por suerte para los blancos, no terminó en gol.

El Real Madrid sufrió, y muchos partidos se lo ha visto mal; sin embargo, tiende a reponerse. El mejor hombre del conjunto de Carletto Ancelotti fue el uruguayo Fede Valverde, que estuvo atrevido, colaborativo y con muchas ganas de rematar de media distancia. Así que el Borussia Dortmund no se relajó.

En el segundo tiempo, el Real Madrid salió con otra actitud y es que Ancelotti hizo un cambio posicional, soltándolo a Camavinga en el medio campo y retrocediendo a Toni Kroos para quedarse como único volante de contención. Además, comenzó a aparecer la figura de Vinicius.

El primer gol llegó en un tiro de esquina ejecutado por Kroos. En el cabezazo se anticipó Dani Carvajal quien venció al buen portero Kobel.

El segundo gol se produjo tras un error de Maatsen, quien se equivocó en el pase al entregarle el balón a Bellingham y el inglés asistió a Vinicius Júniors quien definió a placer. Así llegó el definitivo 2-0.

De esta manera, el Real Madrid consiguió la Champions #15 mientras que el Borussia Dortmund confirmó que Wembley no se le da bien. Pues es el mismo escenario donde perdió en 2012/13 ante el PSG.

Alineaciones

Estadísticas