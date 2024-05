Fecha que se presentará a Mbappé en el Real Madrid en el estadio Santiago Bernabéu

El misterio parece llegar a su final, el jugador francés Kylian Mbappé ya tiene fecha de presentación en el Real Madrid. El campeón del mundo en el 2018 llegará al Santiago Bernabéu el próximo 15 o 16 de julio, días después de terminarse la Eurocopa.

PUBLICIDAD

Tomás Roncero, a horas de la final en Wembley, ha confirmado que el exjugador del PSG ha oficializado su anhelada llegada al más grande de Europa. Según el periodista, esa jornada será histórica por la “novela” que se ha tenido con ‘Donatello’.

Kylian Mbappé Getty imágenes (Alex Grimm/Getty Images)

Mbappé guarda el misterio

“Era algo más que quedarse en el PSG. Era el Mundial en Qatar. Y eran muchas otras cosas en torno a estas cosas. Era una gran deicisón, una decisión complicada. Realmente, muy difícil para un chico de 20 años. Pero no me arrepiento de nada.

Por supuesto, durante tu carrera tiene que tomar decisiones complicadas. Y eso es lo que hice. Pero después de todo, me he convertido en el máximo goleador de la historia del PSG. Así que, solo quiero recordar lo mejor de este equipo. No fue una situación fácil.

No le deseo a nadie tener que vivir eso”, fueron las palabras de Kylian Mbappé después de confesar porque no firmó años atrás por los merengues.

Kylian Mbappé Getty imágenes (David Ramos/Getty Images)

Palabras sobre su nuevo equipo

“Quiero ser feliz, voy a abandonar mi país por primera vez en la vida y estoy realmente ilusionado. Va a ser una experiencia increíble y estoy ansioso por unirme a mi nuevo club”, dijo.

“No puedo esperar para estar en mi nuevo equipo. Quiero ganar trofeos, por supuesto, estar con nuevos compañeros... Pero, como hombre, quiero ser feliz. Quiero que mi familia sea feliz, que disfruten el momento conmigo y disfruten de mi carrera”, agregó.