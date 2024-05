Joven delantero del ídolo del Ecuador jugaría en el FC Barcelona, ¿cuándo podría ser un culé?

No cabe la menor duda que el fútbol ecuatoriano tiene un futuro espectacular. Kendry Páez y Justin Lerma no son las únicas estrellas que estarán en gigantes de Europa, ahora un joven delantero estaría cerca de convertirse en un culé.

El actual ofensivo de Barcelona SC, Allen Obando, estaría a un pasito de transformarse en la nueva contratación del FC Barcelona. El quiteño está próximo a cumplir 18 años, por lo que de concretarse su fichaje la próxima temporada estaría vistiendo los colores azulgranas.

Precisamente, el candidato a ser presidente del ídolo del Ecuador, Antonio Álvarez, ha resaltado que existe interés por los culés .

“Este lunes fui a Barcelona y hablé con directivos del conjunto español. Nos quedamos unas tres horas revisando sus instalaciones, conocí su centro de alto rendimiento y el Johan Cruyff Arena. Hablé con Rafa Yuste, vicepresidente deportivo y con Deco, el director deportivo del club. Hemos avanzado.

Estos días hemos estado con José Luis Nogales y Carlos Obando, padre de Allen, que estuvieron viendo en directo el partido entre el Barça y Rayo Vallecano. El Barça estuvo detrás de Allen hace varios meses. Me pidieron que vaya el 12 de mayo, pero no pude ir porque no quise dejar solo al equipo. La gente del Barça me pidió que por favor vaya”.

Un pasito al estrellato

Este viernes 24 de mayo se pudo observar que el reconocido representante de futbolistas ecuatorianos Manuel Sierra a estado esta mañana en la urbe deportiva de Barcelona.

Información preliminar da a conocer que Obando ya pasó la revisión médica. Es decir, solo falta pulir detalles de su contrato y el delantero se convertirá en el primer ecuatoriano en vestir la casaca del exequipo de Messi, Ronaldinho, Eto’o y Henry.

El atacante también ha debutado con la selección absoluta de Ecuador, jugando dos partidos, pero todavía no ha visto portería. Se desconoce el valor del fichaje.