Néicer Reasco prefiere a Liga de Quito que a su hijo ‘Djorka’

Néicer Reasco, ex-jugador de la selección ecuatoriana y ex figura de Liga de Quito, reveló que si su hijo Djorkaeff hace gol ante el conjunto de la ‘U’, él no lo piensa festejar. Evidentemente por el amor al club que lo vio nacer en el profesionalismo.

“Si Djorka hace un gol yo no lo voy a festejar. ¿Cómo voy a festejar un gol de Barcelona? ¡De ninguna manera!”, comentó ‘El Simpático’ en entrevista con Radio La Red debido a la rivalidad que existe entre toreros y albos y que, pese a que es su hijo, el amor a los colores puede más con él.

“Mi hijo me regaló una camiseta, pero sabe que no la voy a usar. Nunca me pondría la camiseta de Barcelona, porque yo soy hincha de LDU”, agregó Reasco sobre el tema, y es que sería extraño verle usando la camiseta del ‘Ídolo del Astillero’.

Es una verdadera final en el Monumental

La primera etapa de Liga Pro está por finaliza y varios equipos buscan ser candidatos para ganarla, donde pelean IDV, Aucas, Liga de Quito y Barcelona. Hoy, en pocos minutos un partidazo se espera entre toreros y albos en el Monumental de Guayaquil, donde el equipo que pierda, podría irse despidiendo de la etapa.

Y es que es sencillo, ni el empate les favorece a ninguno de los equipos debido a que ‘se matarían los dos’ y podrían irse despidiendo de la etapa. El ganador de este compromiso entrará a pelear directamente con Aucas y el IDV para quedarse con el tan anhelado primer lugar.