“El marido de Liga”, el festejo de hinchas de Barcelona por el golazo de Damián Díaz

Barcelona SC fue ampliamente superior a Liga de Quito la noche de este 22 de mayo. El ídolo del Ecuador no solo fue arrollador con su similar, más que nada en la primera parte, también dejó claro que su hambre por ganar la etapa están presentes.

Damián Díaz fue la gran figura del encuentro. El ‘10′ de los ‘Canarios’ manejó los hilos del encuentro y demostró que enfrentarse ante los ‘albos’ saca su mejor casta a pesar de sus 38 años.

Al minuto 30 del primer tiempo, el ‘Kitu’ anotó un golazo de media distancia que hizo estallar el Monumental. El mismo señaló el sello de la institución y fue a festejar con los hinchas toreros que no dudaron en lanzar un epíteto para el argentino nacionalizado ecuatoriano.

“El marido de Liga”, gritó un fanático del ídolo después de abrazarlo. De igual manera, múltiples jugadores saltaron del banquillo para rodear al mediocampista que ratificó que le queda mucha tela por cortar dentro de los gramados.

Es que la importancia de Díaz en Barcelona, más que nada en cotejos contra Liga, ha sido clave. El mismo ha estado presente en el título conseguido en Casa Blanca y el romper el invicto en el mismo reducto bajo los 90 reglamentarios.

Palabras de Díaz

“Importantísimo por el rival, por la situación. La verdad es que necesitábamos acercarnos al puntero del campeonato. Ahora ya sabemos que no depende de nosotros pero si nos propusimos intentar ganar todo lo que nos queda para pelear hasta el final como esta camiseta lo demanda.

Creo que hemos ganado bien, de buena manera, jugando al fútbol y, bueno, por suerte encontramos un gol al principio y al inicio del segundo tiempo que marcaron mucho la diferencia.

A lo largo de la carrera en Barcelona he tenido altibajo, como todos los jugadores de fútbol. Le pasa a los mejores, no me va a pasar a mí. Ahora nos sentimos cómodos, por la idea de juego. Por las herramientas que nos da el técnico, por suerte están saliendo las cosas.

Estoy aprendiendo muchísimo, la verdad es que sabe un montón. Trato de aprender cada día, nos está brindando conceptos que no lo habíamos trabajo y, la verdad, que nos sienta muy bien”, relató.