Juegos Olímpicos 2024: El Ministerio del Deporte y su pedido a la Federación de Ciclismo sobre Richard Carapaz

El cupo olímpico de Ecuador, respecto a ciclismo, ha desatado una novela donde Richard Carapaz no fue elegido para ir a los JJOO 2024 pese a ser el campeón olímpico en Tokio 2020+1. Según la Federación Ecuatoriana de Ciclismo, Richie no podría estar en París por no cumplir con los puntos necesarios, ya que su similar Jhonatan Narváez lo superaría.

PUBLICIDAD

La “Locomotora” ha comenzado a hacer eco de la situación con múltiples declaraciones a medios de comunicación y comentarios en redes sociales donde publicó un comunicado solicitando transparencia a la Federación Ecuatoriana de Ciclismo y al Ministerio del Deporte.

Respuesta del Ministerio del Deporte

El Ministerio del Deporte informó a la comunidad sobre el único cupo de Ciclismo de Ruta que tiene el país para los Juegos Olímpicos de París 2024 donde anunció “el inicio de una investigación exhaustiva para clarificar el accionar de la FEC, ante lo ocurrido con nuestro campeón Richard Carapaz”.

Además, el Ministerio del Deporte, precedido por Andrés Guschmer, mencionó que solicitará el aplazamiento de la publicación del nombre del deportista que representará a Ecuador en os JJOO.

El comunicado de Richard Carapaz contra la FEC y del Ministerio del Deporte

“Es evidente que el reglamento creado por la FEC solo cuenta con criterios que le favorecen a mi compatriota, dejando de lado cualquier consideración objetiva y justa. Éste debería haber sido emitido al finalizar los Juegos Olímpicos de Tokio 2020+1 o al final de la pasada temporada, cuando todos los deportistas partíamos con cero puntos y podíamos planificar nuestra temporada de manera equitativa. Sin embargo, su publicación de forma improvisada y sin margen de maniobra, parece estar diseñada para dejarme fuera de París y eximir al presidente de la FEC de cualquier responsabilidad.”, aseguró el campeón previo al pronunciamiento del Ministerio del Deporte ante la situación.