¿En cuánto tiempo Joao Rojas regresará a jugar fútbol?

Kristy “La Samba” Alvarado, esposa del futbolista ecuatoriano Joao Rojas confirmó que el jugador de Barcelona SC ya salió de la operación que fue todo un éxito.

“Nos vamos a casa. La vuelta de Joao a las canchas (Dios mediante) será máximo en 4 meses He visto mucha desinformación sobre el tema y por eso me animé a escribir”, aclaró la también periodista deportiva.

El pasado 16 de mayo, Barcelona SC empató ante Sao Paulo, resultado que le permitió acercarse más a la Copa Sudamericana. Lastimosamente, Joao Rojas sufrió una lesión tras tras un fuerte impacto con su rival y se fracturó su peroné derecho.

Dedicatoria de su esposa

“A mi chico. Que desde pequeño responde a grandes responsabilidades con mucho amor. El que piensa en la familia y por eso no desmaya ni en su mente. Has luchado batallas hasta contra ti mismo y has salido victorioso. No al jugador, a la persona que tengo en casa, te admiro. Estás sano y pronto de vuelta”, escribió en su publicación que acompañó con fotos de Rojas.