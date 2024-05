El emotivo mensaje de la Samba Alvarado para su esposo, Joao Rojas

El pasado 16 de mayo, Barcelona SC empató ante Sao Paulo, resultado que le permitió acercarse más a la Copa Sudamericana. Lastimosamente para el ‘Ídolo’, el empate sin goles terminó siendo opacado por la lesión que sufrió Joao Rojas tras un fuerte impacto con su rival, lo que desencadenó una fractura de su peroné derecho y fue intervenido.

PUBLICIDAD

“A mi chico. Que desde pequeño responde a grandes responsabilidades con mucho amor. El que piensa en la familia y por eso no desmaya ni en su mente. Has luchado batallas hasta contra ti mismo y has salido victorioso. No al jugador, a la persona que tengo en casa, te admiro. Estás sano y pronto de vuelta”, escribió en su publicación que acompañó con fotos de Rojas.

Momento de la fractura de Joao Rojas

El futbolista del Sao Paulo, Igor Vinicius, se tiró directo a las piernas de Rojas para provocar la falta. Estuvo a pocos centímetros de que la acción sea dentro del área, sin embargo no sucedió así.

Después de la acción, el orense ya no pudo volver a levantarse y abandonó el campo con gestos de dolor y tomado su rostro. Lo más sorprendente de todo es que el carioca ni siquiera recibió la expulsión.

Por su parte, el tricolor Alan Franco (jugador de Sao Paulo) tuvo un gesto de profesionalismo cuando cargo en brazos a su compañero de profesión y lo sacó de la cancha para recibir la atención médica necesaria.