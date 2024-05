Mbappé pone fin a su ciclo en el PSG, la despedida que tuvo en el Parque de los Príncipes

Kylian Mbappé se despidió este domingo del Parque de los Príncipes, que ha sido su casa deportiva en los últimos siete años, con el cariño de los aficionados y sin un homenaje del club, tras las diferencias que ha tenido con el presidente Nasser al Khelaifi.

Los ruidosos aficionados radicales del fondo Auteuil desplegaron un enorme tifo con Mbappé de medio cuerpo rodeado de unos laureles y encendieron bengalas rojas, y el jugador fue a saludarles y agradecerles el gesto.

Pero el club no organizó nada de forma oficial. Muy lejos en las formas queda el festejo que organizó el PSG hace dos años cuando, en vísperas de acabar su anterior contrato y cuando muchos creían que iba a dejar París para ir al Real Madrid, se anunció por sorpresa una renovación por dos temporadas y una opcional.

👋🏻🇫🇷 PSG Ultras say goodbye to Kylian Mbappé. pic.twitter.com/C9AXFAfcDl — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 12, 2024

Un contraste gigante

Fuegos artificiales, abrazos con el presidente Nasser al Khelaifi, camiseta especial con la leyenda ‘Mbappé 2025′ y una grada en éxtasis contrastaron con lo mostrado este domingo por el club.

De cara a esta despedida, el jugador ya había hecho un par de guiños a los seguidores parisinos en el video en el que el pasado viernes anunció su marcha al vencimiento de su contrato el 30 de junio.

“Sé que no soy el jugador más expresivo, que no he estado al nivel del cariño que me habéis mostrado durante estos siete años”, dijo, consciente de que a veces se le acusa de ser frío. “Pero nunca he querido engañaros, siempre he tratado de ofrecer resultados”, aseguró.

Se va sin cumplir con la Champions

Mbappé llegó a París hace siete años procedente del Mónaco a cambio de 180 millones de euros, en el segundo fichaje más elevado de la historia del fútbol, solo superado por los 222 millones que el club parisino pagó ese mismo año al Barcelona por el brasileño Neymar.

A pesar de llegar con solo 18 años, el joven se convirtió rápidamente en el favorito de los aficionados (es de Bondy, una ciudad modesta de la periferia parisina) por su profesionalidad y rendimiento.

En marzo del año pasado se consagró como el máximo goleador de la historia del PSG, superando a leyendas del club como Edinson Cavani o Zlatan Ibrahimovic. A día de hoy y a falta de tres encuentros, acumula 255 dianas y 108 asistencias con el equipo.

En los siete años que han estado unidos, el PSG y Mbappé han logrado juntos catorce títulos, entre ellos seis ligas y tres Copas de Francia (y podría lograr la cuarta en la final del día 25).

Sin embargo, para el club, los aficionados e incluso para el propio Mbappé, falta la Liga de Campeones, en la que solo llegaron a una final, la de 2020 perdida ante el Bayern de Múnich, mientras que en el resto de temporadas el PSG colecciona una amarga lista de fracasos continentales.