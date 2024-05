Juegos Olímpicos: los contundentes mensajes de ira de Richard Carapaz

El cupo olímpico de Ecuador, respecto a ciclismo, ha desatado una novela que parece tener una víctima: Richard Carapaz. El campeón olímpico en Tokio 2020+1 no podría estar en París por no cumplir con los puntos necesarios, ya que su similar Jhonatan Narváez lo superaría.

La “Locomotora” ha comenzado a hacer eco de la situación con múltiples declaraciones a medios de comunicación y comentarios en redes sociales. Sus reclamos incluso han sido replicados por medios como Marca.

Declaraciones de Carapaz

“Hay mucha gente que es ignorante en el tema de ciclismo. El desconocimiento es tan grande que no te puedes poner a discutir con algo que no te darán la razón. Para mí, estoy en el mejor estado de forma y es algo que yo me lo he ganado y una persona que está sentada en un escritorio no me lo puede quitar. Eso es algo que a mí me pertenece”, aseguró el campeón

En un reciente post, el carchense comentó que “nada lo va a detener”. A su corta pero precisa acotación complementó fotografías de su entrenamiento en Tulcán para lo que será el futuro Tour de Suiza y el Tour de Francia.

De igual manera, se mostró en contra de las declaraciones de Santiago Rosero (presidente de la Federación Ecuatoriana de Ciclismo). Este último comentó:

“Si Richard se encuentra decepcionado de la Federación, la Federación también se encuentra decepcionado de Richard. Al final no se ha decidido absolutamente nada, el se ve en desventaja y sale a dar este tipo de declaraciones”, relató Rosero.

Por su parte, Carapaz comentó que esta es la imagen de los “que quieren dejarlo fuera de París 2024 desde su despacho”. Complementó al acotar que “no solo lo vemos nosotros, todo el mundo está viendo que es una injusticia”.

“Han creado un reglamento que ni siquiera tiene base y sustento. La UCI claramente dice que en el mes de octubre de 2023 se cerraba la clasificación de cupos. El mayor aporte de puntos para ese cupo he sido yo”, sentenció Carapaz jornadas atrás.