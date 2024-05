¿Le robaron al Bayern de Munich? De Light revela que le dijo el línea en el fuera de juego ante el Real Madrid

Real Madrid hizo lo que el Real Madrid acostumbra: acabar con sus rivales de una forma inesperada pero impactante. El club español se metió en la final de la Champions League después de ganar 2-1 en el Santiago Bernabéu; fue un 4:3 en el global.

En los minutos adicionales, una jugada fue polémica provocó que los representantes del club teutón estallen contra el colegiado. Precisamente, Matthijs de Light reveló qué le dijo el linea.

El central anotó lo que podía ser la igualdad del cotejo, pero una decisión del colegiado terminó por frustrar ese empate con sabor a prorroga. Szymon Marciniak terminó anulando la jugada apenas unos segundos antes del remate al señalar el fuera de juego de Mazranoui.

🇩🇪🔴 Mathijs De Ligt, jugador del @FCBayern, confiesa que el línea se ha disculpado por anular la jugada que acabó en gol del Bayern de Múnich



🙏😳 "Fue una vergüenza. El asistente me ha dicho: ‘Lo siento, cometí un error"pic.twitter.com/JkMmh1ghtt — El Larguero (@ellarguero) May 8, 2024

Lo que terminó por molestar a los representantes del Bayern fue que una jugada tan justa ocurrió minutos antes y no se tuvo similar decisión, la misma terminó con un gol de Joselu tras la habilitación de Rudiger.

En los micrófonos de Movistar, De Ligt habló de “vergüenza” y recordó al colegiado que, al igual que en el segundo gol de Joselu, debería haber dejado seguir la jugada y, posteriormente, señalar o no fuera de juego, algo que no sucedió.

⚠️💥 Gravísimo error de Szymon Marciniak en el descuento del Real Madrid - Bayern de Múnich.



👉🏻 El colegiado polaco señaló fuera de juego sin dejar finalizar el ataque.



❌ LA ACCIÓN TERMINÓ EN GOL.



▪️ Al cortar el juego, el VAR no tiene posibilidad de realizar la acción. pic.twitter.com/PwEglw7OWw — Archivo VAR (@ArchivoVAR) May 8, 2024

Palabras de Light

“Estábamos muy cerca. Han apretado, han presionado y cuando crees que están muertos, siempre tienen un último aliento. Por eso han ganado la Champions 14 veces, eso hace la diferencia.

Creo que todos sabemos las reglas, que si no está claro el fuera de juego tienes que dejar jugar. Ha sido una vergüenza. Con el gol de Joselu casi en fuera de juego deja seguir jugando, ¿por qué no con nosotros? Es increíble. No es fácil hablar del árbitro, pero al final lo han merecido”.

“Me ha dicho ‘lo siento, he cometido un error’”, indicó De Ligt sobre su conversación con el juez de línea.