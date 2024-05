¿Richard Carapaz sin Juegos Olímpicos?, el detalle que dejaría fuera a la Locomotora

Tres criterios son los que evaluarán el Comité Olímpico de Ecuador para escoger al representante en ciclismo para París 2024. Richard Carapaz o Jhonatan Narváez son los deportistas que deben disputar este boleto para viajar a los Juegos Olímpicos que arrancan el próximo 26 de julio.

Criterios

Los puntos del ranking de la Unión Ciclista Internacional (UCI) obtenidos del 1 al 21 de mayo del 2024.

Puntos logrados en carreras de un día entre el 01 de enero y el 21 de mayo del 2024.

Decisión del Directorio de la FEC, el cual está conformado por 13 personas.

En otras palabras, el puesto podría determinarse por personal burocrático que están alejados del mundo del ciclismo tal y como lo ha señalado Richard Carapaz en una entrevista para Teleamazonas.

El próximo competidor del Tour de Francia tacha que ha hecho lo suficiente para ganarse este puesto para defender su oro olímpico.

“Hay mucha gente que es ignorante en el tema de ciclismo. El desconocimiento es tan grande que no te puedes poner a discutir con algo que no te darán la razón. Para mí, estoy en el mejor estado de forma y es algo que yo me lo he ganado y una persona que está sentada en un escritorio no me lo puede quitar. Eso es algo que a mí me pertenece”, aseguró el ciclista.

“Han creado un reglamento que ni siquiera tiene base y sustento. La UCI claramente dice que en el mes de octubre de 2023 se cerraba la clasificación de cupos. El mayor aporte de puntos para ese cupo he sido yo”, acotó.

¿Qué pasa si hay un empate?

“En caso de existir un empate de puntuación de estos dos (2) criterios de selección, se resolverá por los puntos UCI entregados en el UCI Individual World Ranking del 1 de enero al 21 de mayo de 2024″, dice el reglamento de selecciones