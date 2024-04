Clásico del Astillero: así recibieron a Joao Rojas los hinchas del Emelec

El partido más vibrante de la fecha 10, de la primera etapa de la Liga Pro, se juega en el reducto del Capwell. El Clásico del Astillero tendrá mucho picante después de la derrota de Barcelona SC en Copa Libertadores.

Además un ingrediente especial es la presencia de Joao Rojas en el planteamiento del ídolo del Ecuador. El extremo fue parte del Bombillo, incluso lleva tatuado el escudo del máximo rival de los Canarios, por lo que verlo en el lado contrario será particular.

Recibimiento

En la llegada de los jugadores del conjunto torero se escucharon silbidos por parte de los fanáticos eléctricos. Por supuesto, Gaibor, Díaz y Rojas fueron los que “más odio” por parte de la hinchada local recibieron.

#BarcelonaSC llegó al estadio George Capwell en medio del silbido de los hinchas de #Emelec.



¿Los más pifiados? Joao Rojas, Damián Díaz y Javier Burrai. pic.twitter.com/4eUV27EKjN — Sidney Galarza (@SidneyGalarza11) April 28, 2024

¿Afectará el pasado de Rojas?

En los últimos partidos, Rojas ha demostrado sudar por los colores de Barcelona. Incluso su molestia en la pasada sustitución contra Sao Paulo pone sobre la mesa su compromiso de aportar al ataque torero.

Sobre su llegada al conjunto canario

“Conversé con jugadores apenas llegué, en son de broma decían ‘que si no quedamos campeones con este equipo que tenemos hay que meterse un tiro’”.

“Hoy en día es el proyecto que me sedujo, que me llamó la atención. Fueron los primeros en buscarme. Mis intensiones eran otras, pero en ningún momento el escuchar o no a Barcelona dejó de ser una opción”, señaló semanas atrás en una rueda de presa.