Always Ready deja a César Vallejo en cero con un triunfo 2-0

Por la fecha 3 del grupo A del torneo CONMEBOL - Copa Sudamericana 2024, Always Ready celebró en Gigante del Norte frente a C. Vallejo. El volante Héctor Cuellar abrió la ventaja para Always Ready a los 14 minutos de la primera mitad, y José Carlos Martínes amplió la diferencia y selló el marcador en el minuto 45 de la segunda mitad.

La figura del partido fue Adalid Terrazas. El volante de Always Ready efectuó 60 pases correctos, recuperó 2 balones y buscó el arco contrario con 4 disparos.

Héctor Cuellar también jugó un buen partido. El volante de Always Ready metió 1 gol, efectuó 59 pases correctos y buscó el arco contrario con 2 disparos.

Fue un duelo que se frenó por la acumulación de faltas, que cortaban el ritmo. Hubo varios amonestados: Geisson Perea, Carlos Cabello, Sais Santibáñez y Alec Deneumostier.

El estratega de Always Ready, Flabio Torres, paró al once inicial con una formación 3-5-2 con Alain Baroja en el arco; Pablo Vaca, Luis Caicedo y Marcelo Suárez en la línea defensiva; Diego Medina, Adalid Terrazas, Héctor Cuellar, Robson Tome y José Carabalí en el medio; y Wesley Tanque y Darlison Rodríguez en el ataque.

Por su parte, los elegidos por Guillermo Salas salieron al campo de juego con un esquema 5-4-1 con Carlos Grados bajo los tres palos; Carlos Cabello, Alec Deneumostier, Geisson Perea, Juan Quiñones y Sais Santibáñez en defensa; Franchesco Flores, Gerson Barreto, Edgar Benítez y Alejandro Ramírez en la mitad de cancha; y Yorleys Mena en la delantera.

El juez elegido para dirigir el partido en Gigante del Norte fue Edina Alves Batista.

Para la siguiente fecha, Always Ready actuará de local frente a Defensa y Justicia, mientras que C. Vallejo recibirá a Independiente Medellín.

Con 7 puntos, Always Ready domina el Grupo A de CONMEBOL - Copa Sudamericana 2024. César Vallejo no sumó unidades y está en el fondo de la tabla.

Cambios en Always Ready

60' 2T - Salió Darlison Rodríguez de Souza por Ayron del Valle Rodríguez 78' 2T - Salió Adalid Terrazas Abasto por Julio Héctor Herrera Farel 79' 2T - Salió Wesley Tanque da Silva por José Carlos Martínez Garzón 90' 2T - Salió Robson Matheus Tome de Araujo por Moisés Paniagua Leaño

Cambios en César Vallejo