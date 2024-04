El secreto que guarda la celebración de Endrick a Independiente del Valle

Independiente del Valle jugó un partidazo contra Palmeiras este pasado miércoles 24 de abril. Los ‘Rayados del Valle’ se vieron superados en la segunda parte, donde la jerarquía de los cariocas primó para darle vuelta al resultado.

Endrick fue quien trazó la ruta de la remontada en el estadio Banco Guayaquil. La gran estrella de la Canarinha demostró los millones que vale, y porque pinta como el gran delantero para el Real Madrid la próxima temporada.

Mientras el FC Barcelona está en la deconstrucción absoluta y hace el ridículo de cara al mundo entero, el Real Madrid tiene un futuro prometedor que puede ser, incluso, mejor que el maravilloso presente que atraviesa.



Nuevo gol de Endrick. pic.twitter.com/DdTnfWOIux — Alexis Rodríguez (@Alexis_RH_) April 25, 2024

Un dato simpático en el tanto del brasileño fue su curioso festejo, lo cual desató la especulación sobre la hinchada local. No obstante, el significado demuestra que Endrick aún es un adolescente y todo lo que está viviendo es un sueño.

Significado de la celebración

“Vi la película ‘Godzilla vs Kong: The New Empire’ y también soy un gran admirador de Kong y la pantera. Es una nueva celebración para mí”, relató el joven de 17 años.

Endrick Twitter

La pesadilla del Matagigantes

Palmeiras se catapulta como el único club que ha podido triunfar, en dos oportunidades, sobre IDV en calidad de visitante por Copa Libertadores.

En la edición 2021 también compartieron zona en esta instancia. Los brasileños llegaban como campeones defensores y terminarían levantando de nuevo el trofeo. Por la jornada 4 del Grupo A,el 11 de mayo visitaron a los Rayados en el Estadio Rodrigo Paz Delgado y se impusieron 1 a 0, gol de Rapahel Veiga, de penal.

La gran figura del encuentro, pese a la derrota, fue Kendry Páez quien anotó su primer tanto en la “Gloria Eterna” y habilitó para el exBrcelona Michael Hoyos.