¡No solo pasa en Ecuador! Fluminense separó a 4 jugadores por indisciplina tras ingresar mujeres a la concentración

Este martes se dio una noticia que llamó la atención de muchos cuando Fluminense de Brasil, próximo rival de Cerro Porteño en la Copa Libertadores, informó la fuerte medida que tomó con respecto a 4 futbolistas por actos de indisciplina.

Una de sus máximas figuras estuvo involucrado, se trata de John Kennedy, a quienes se suma Kauã Elias, Arthur e Alexsander quienes fueron apartados por actos de indisciplina cometidos en la concentración previo al partido contra Vasco Da Gama , por lo que no viajarán para el partido por Copa Libertadores contra Cerro Porteño en Paraguay ni tampoco contra Corinthians en Sao Paulo.

Os atletas John Kennedy, Kauã Elias, Arthur e Alexsander foram afastados em razão de atos de indisciplina cometidos na concentração do jogo contra o Vasco, e não viajarão hoje para a disputa da partida contra o Cerro Porteño, no Paraguai, e contra o Corinthians, em São Paulo. pic.twitter.com/7dUUAv4mx7 — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) April 23, 2024

“Globo Esporte constató que el cuarteto invitó a mujeres a la concentración y además organizó una fiesta considerada ‘fuera de tono’. El movimiento molestó a algunos presentes en el lugar y un empleado del hotel denunció el movimiento al Fluminense”, indicó el prestigioso medio brasileño.

Cabe recordar que John Kennedy viene de ser el héroe de la histórica consagración de Fluminense en la Copa Libertadores 2023 frente a Boca Juniors en Río de Janeiro, marcando el gol del triunfo en el tiempo extra. Aunque luego fue expulsado, su tanto valió la ‘Primera’ para el conjunto carioca.

En Ecuador existe antecedentes de indisciplina

El caso más reciente es el de Miller Bolaños con el Club Sport Emelec quien habría ingresado a una mujer a la concentración del equipo y que lo habían encontraron teniendo relaciones sexuales.

Por este motivo, Miller Bolaños no jugó en el partido de Emelec contra Universidad Católica, el sábado 28 de octubre de 2023 por la jornada 11 de la segunda etapa de la LigaPro, debido a un supuesto acto de indisciplina con el entrenador Hernán Torres.

Al final el hecho no trascendió pues el club optó por la postura de no involucrase y que cualquier consulta deben preguntarle al jugador lo que hizo o no hizo.