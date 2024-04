Ever Hugo Almeida sobre la nueva dirigencia de El Nacional: “Me mandaban a la guerra con un tenedor.”

El estratega paraguayo Ever Hugo Almeida, ex entrenador de El Nacional, fue destituido de su cargo como entrenador después de hacer una buena campaña con los ‘Puros Criollos’ en 2024, sin embargo la actual temporada tuvo algunos tropiezos que desencadenaron en su salida.

Ever Hugo Almeida habló con la radio Mundo Deportivo acerca de su salida de la institución y se refirió a la dirigencia comandada por Marco Pazos: “Creo que faltó sinceridad en el presidente de El Nacional. Tenían que ser más sinceros conmigo desde el inicio. Acá hay un tema, ellos pueden tomar la decisión que les parezca, pues están al mando. Lo que no me gustó fue la conversación que se tuvo con la Comisión de Fútbol”.

“El dinero de la clasificación de la Copa Libertadores que era para pagarnos para nosotros, no se dio así, porque el dinero no alcanzaba y que con eso se debían pagar viajes y por ahí un mes de sueldo. Y así nos reclaman por no clasificar y que fuimos un fracaso”, sumó refiriéndose a las exigencias de la directiva pese a la falta de pagos.

“Habían 6 jugadores que queríamos que se quedaran, pero la gente a cargo dijo que no podían y se fueron. Se contrataron a muchachos con sueldos menores a 2.000 dólares. Quien aceptaba, se quedaba. Entonces el club lo que hizo fue inscribir a los 13 jugadores de la Sub 19 para que no solo presentemos 5 jugadores al inicio del torneo”, agregó.

Ademas habló de las imposiciones y señalamientos de Marcelo Zuleta quien ejercía como Director Deportivo de El Nacional: “Marcelo Zuleta me dijo. Yo vine a El Nacional para ser el DT de primera. Usted está por el contrato que ya tenía, pero yo seré el DT de este equipo”.

“Otra cosa que quiero dejar en claro es que ellos hablaron de mi salud. Siempre estuve impecable. Tuve una operación de la cadera, pero de ahí estoy bien, nada de la cabeza, del corazón. Por ahí un problemita con la altura los primeros días, pero nada más. Pero aclaro que nada tenía que ver la salud. Hubo una cantidad de cosas que no nos complementaban como cuerpo técnico. Me mandaban a la guerra con un tenedor. Faltó sinceridad en la directiva de El Nacional. Si no nos querían, nos podían decir para que no se pierda el tiempo”, concluyó.