El DT campeón de Champions League que ningunea a Cristiano Ronaldo: “No es un genio”

Cristiano Ronaldo, el deportista que ganó más dinero en el 2023 Getty imágenes (Lars Baron - FIFA/FIFA via Getty Images)

Sin duda alguna que Cristiano Ronaldo es uno de los mejores jugadores de los últimos años. La rivalidad con Lionel Messi y el comparativo ha sido una constante en el mundo del fútbol y ahora Fabio Capello, un entrenador reconocido en Europa, habló del portugués a quien, de una u otra forma, ninguneó.

En la antesala de los Premios Laureus Madrid 2024, Fabio Capello analizó la Eurocopa que se aproxima junto a grandes figuras del fútbol como Raúl, Desailly, Gullit y Del Piero donde han hablado de la palabra ‘genio’ asociada a nombres de futbolistas y para el estratega, Cristiano no entra en la lista.

🗣️ Fabio Capello, esta mañana en los #Laureus24 en Madrid:



"¿Cristiano o Messi? Cristiano ganó títulos y el Balón de Oro, pero no es genial como Messi. Cristiano es un gran goleador, pero no es genio..."



🔗Te lo estamos contando en @diarioas: https://t.co/EbdqqtB49y pic.twitter.com/7ZJ5yPUSli — Diario AS (@diarioas) April 22, 2024

Capello no ha tenido ningún problema en confesar los que a su juicio, son los genios en la órbita futbolística mundial. Para el italiano, Messi, Pelé, Maradona y Ronaldo pueden llevar la etiqueta de ‘genios’ a sus espaldas de manera indiscutible, pero al momento de que le preguntaron sobre CR7, Capello dijo que, para él, Cristiano Ronaldo no es genio.

Recomendados

“Es un grandísimo jugador, ganó títulos, balones de oro… pero como he dicho antes, no ha sido tan genial como Messi. Ronaldo es un gran goleador y sabe hacer de todo, pero no es un genio”, apuntó Capello.

El italiano recordó una anécdota de la primera vez que vio en acción a Messi. “Yo encontré a Messi en el Gamper y a los 20 ó 25 minutos de partido me acerqué a Rijkaard y le pedí que me lo prestara esa temporada. Era un genio. El barcelonista Lamine tiene mucha calidad y es muy interesante, pero no será un genio. Messi, Pelé y Maradona eran los genios”, aseguró al finalizar la pregunta.

Capello llegó a dirigir al AC Milán, Real Madrid, Roma, Juventus, la Selección de Inglaterra, la de Rusia y el Jiangsu Suning F. C.