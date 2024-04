Pep Guardiola se rinde ante el Real Madrid, las palabras que dedicó el entrenador del Manchester City

Real Madrid hizo lo que ya nos tiene acostumbrados: ganar. El elenco blanco partía como el menos favorito ante la potencia del Manchester City, pero el club de Carlo Ancelotti cobró venganza y pasó a semifinales por la tanda de los penales.

Las estadísticas reflejan que el elenco inglés fue ampliamente superior en control del balón, pases, oportunidades de gol y dominio de la pelota parada, pero todo ello no bastó ante el muro que plantó el Madrid.

Pep Guardiola y Carlo Ancelotti Getty imágenes (Ion Alcoba Beitia/Getty Images)

Uno de los mejores técnicos, el español Pep Guardiola, no tuvo otro remedio que aceptar la superioridad táctica de su rival y que el fútbol se trata de goles.

Declaraciones de Pep Guardiola

“No se puede ganar siempre, hemos vuelto a demostrar contra un señor equipo, ser nosotros, no sé qué podríamos haber hecho más. Hemos apretado muy bien, sobre todo en la segunda parte, hemos metido mucha gente en el área, muchos disparos, pero no nos ha alcanzado, hemos hecho todo, pero al final el Real Madrid está en semifinales y nosotros no. Todos hemos estado al mejor nivel, para ganar al Madrid tienes que estar al 100 %, lo hemos estado, pero no ha sido suficiente”, empezó.

Pep Guardiola Getty imágenes (Jan Kruger - UEFA/UEFA via Getty Images)

A la par, el exculé comentó que la capacidad de defensa de los dirigidos por Ancelotti es de felicitar. “Hemos jugado muy bien, sacamos un buen resultado en el Bernabéu y no lo hemos podido cerrar aquí, le doy mérito al Real Madrid que ha sido capaz de aguantar y resistir. A veces ganas en los penaltis, a veces no”.

“Ojalá que hubiésemos ganado, hicimos todo, no me arrepiento de nada. Jugamos de una forma excepcional en todos los ámbitos del juego, pero no pudimos ganar. Defendieron más profundo que en otras temporadas. En fútbol se trata de marcar goles y lo hicieron mejor en la tanda”, finalizó.

Futuro del Madrid

Ahora, el club más ganador de la “Orejona” está a dos partidos de una nueva final. El Bayern de Munich es el rival a vencer, club que tiene entre ceja y ceja este título después de perder la Bundesliga.