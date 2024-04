María Paula Moya y una carrera llena de éxitos en el deporte, dejando en alto la bandera de Ecuador

María Paula Moya, deportista profesional de Squash, de 22 años de edad, habló en exclusiva con Diario Metro sobre su carrera en la élite, sus triunfos y sus objetivos para el 2024. Moya ha representado a Ecuador en Juegos Panamericanos y Sudamericanos.

Sus inicios en el deporte

María Paula Moya nació en Ambato y creció en un entorno dedicado al deporte: “Yo empecé a los 6 años, jugaba creo que todos los deportes: fútbol, básquet, atletismo y squash. Pero a los 9 años fui a mi primer Sudamericano, en ese entonces entrenaba con mi hermano y así se volvió un deporte familiar”, mencionó sobre sus inicios en el deporte en 2007 cuando jugaba squash en el Colegio CEBI.

María Paula Moya se refirió a su motivación de su madre para el deporte: “Mi mamá fue una de las motivaciones más grandes. Ella ha sido una persona apasionada por el deporte. Cada vez que yo sentía que no quería seguir jugando, ella siempre me hacía acuerdo de lo bueno que te trae el deporte”.

Sus títulos

María Paula Moya se consagró como campeona Sudamericana de Squash por primera vez en Brasil Sub 11. De ahí fue campeona en las diferentes categorías Júnior y Senior en la sub 15, 17, 19 y 23.

Además, fue campeona Panamericana sub 19, siendo la primera medallista panamericana en la categoría individual y se consagró como campeona Panamericana Sub 23, ambos títulos entran en la historia del squash ecuatoriano

Finalmente, Moya es la única jugadora Sudamericana en entrar al Top 8 Juegos Panamericanos Santiago de Chile 2023.

“Una de las cosas más importantes fue ser campeona sudamericana en todas las categorías júnior y mantenerme en esa posición. Entre los 14 y 18 años tu mente no está claro en qué priorizar y que quieres hacer. Es difícil priorizar el deporte sobre las fiestas y tus amigos”, dijo sobre uno de los obstáculos que tuvo en su vida personal pero que venció para mantenerse en los más alto de sus respectivas categorías.

“Fui campeona panamericana sub 19 y sub 23. Hace dos años fui campeona bolivariana. A pesar de que me fui a Estados Unidos super joven, siempre ha sido importante representar a Ecuador”, agregó refiriéndose a su orgullo de defender los colores del país.

Su meta en el squash

María Paula Moya se refirió a la meta que se ha trazado para los próximos años: “El objetivo más grande es ser la primera ecuatoriana y ambateña en llegar a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. No es un objetivo fácil pero lo vamos a ir paso a paso. El primer paso son los Juegos Bolivarianos para así llegar a los Juegos Olímpicos 2028″.

Además, se refirió al objetivo personal que tiene: “Mi reto es llegar a estar dentro de las 100 mejores del mundo y volver a ganar la medalla de oro bolivariana. Mi meta es ser campeona en dos años y clasificar a las olimpiadas en 2028. El año pasado estuve 115 pero me lesioné”.

María Paula Moya en Metro

El contraste con su vida personal

María Paula habló de lo difícil que ha sido contrarrestar su vida profesional con lo personal: “Lo más difícil fue combinar el estudio con el deporte en otro país. Para mí fue fácil priorizar al deporte que las fiestas. El squash no tiene mucho apoyo y como deportista ecuatoriano es difícil dedicarse al 100%”.

“Estoy haciendo una Maestría en Marketing y Managment. Fui reclutada por la Universidad de Virginia para jugar por el equipo y estudiar”, finalizó contándonos lo que hace aparte de su vida profesional como deportista.