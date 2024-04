Kendry Páez es parte del pasado, la nueva Joya que tiene IDV con apenas 15 años

Años atrás me dijeron “Tenemos una joya,se llama Moisés Caicedo” Después me dijeron “ Tenemos una joya, se llama Kendry Páez” Hace pocos días me dijeron “Tenemos otro Kendry pero es derecho, recuérdalo se llama JUSTIN LERMA (15 años) ”

