¡Gravísima denuncia! Desde Uruguay afirman que un jugador de IDV actuó con identidad adulterada

El pasado jueves, por la Fecha 1 de la Copa Libertadores, Liverpool de Uruguay igualó 1-1 ante Independiente del Valle en el Estadio Centenario. Posterior al encuentro, el ex representante del jugador habló de una supuesta adulteración de identidad de un elemento de los ‘Rayados del Valle’.

Se trata de Alexander Bolaños, jugador de Independiente del Valle, quien habría jugado con identidad y edad falsa ante Liverpool, según revela su ex-representante en entrevista con Sport 890 de Uruguay confirmando ciertos datos. Al final del compromiso, el marcador fue de 1-1 entre Liverpool y el IDV.

“En 2012 yo llevé a Alexander a Portoviejo. En ese momento no se podía hacer la transferencia por un tema de edad y ahí hicimos el cambio de nombre y de fecha de nacimiento”, contó el ex representante.

“Él no se llama Alexander, se llama Romario, ese es su verdadero nombre. Tiene cambiada la cédula. Está adulterada la fecha de nacimiento también. Es mayor de 24 años”, sostuvo el ex representante.

“Yo tuve y tengo la cédula original del jugador. En 2016 su tío me ofreció dinero a cambio de mi silencio. Me pidieron confidencialidad en el tema. Desde ese momento hasta ahora no me han pagado nada. Si me hubiesen pagado yo no decía nada. No me pagaron nada y por eso estoy denunciando esto. Yo advertí al presidente de Independiente del Valle de que sí utilizaban a Bolaños podían ser sancionados”, finalizó.

Cabe recordar que Alexander Bolaños llegó a Independiente del Valle para la presente temporada proveniente del Técnico Universitario. En la presente temporada en Liga Pro, Bolaños lleva 2 goles con la camiseta de los ‘Rayados’ marcándole al Cumbayá FC y al Barcelona Sporting Club.

En el 2023, hizo 7 goles en 24 partidos con el conjunto del ‘Rodillo Rojo’ en un cierre de temporada importante para él.