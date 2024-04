Barcelona SC golea y hunde al D. Cuenca en Liga Pro

¡GOL DEL ÍDOLO! Aníbal Chalá no perdonó y el ex #Emelec clavó el 1-0 de #BarcelonaSC sobre #DeportivoCuenca.



▶️ No te pierdas la 🇪🇨 #LigaPro en #StarPlusLA y #ESPNExtra. pic.twitter.com/c0AGEDgnw1