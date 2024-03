¿Gonzalo Plata hizo caso a Tami Rivera? El mensaje detrás de su celebración

Fue el 17 de noviembre del 2020 cuando Ecuador nos ilusionó con una nueva camada de jugadores. Aquella fecha la Tricolor propinó una goleada de 6-1 a Colombia, siendo Gonzalo Plata quien anotó una “joya” en el minuto 80.

Han pasado casi 4 años y ‘Platita’ ha tenido altos y bajos, más aún desde su llegada al balompié de Qatar; muchos tildaron que puso fin a su carrera de manera abrupta, no obstante, este jueves 21 de marzo “tapó bocas”.

En cámara lenta el gol de Gonzalo Plata para apreciar la técnica y la sutileza del remate

pic.twitter.com/qSTX63ct5L — TERADEPORTES (@Teradeportes) March 22, 2024

Escuchó a Tami Rivera

Tami Rivera recibió una solicitud particular previo a la victoria de Ecuador antes Guatemala. Su expareja Kike Jav le solicitó que hable con Gonzalo Plata y, que este último, desempeñe un partido aceptable.

Las reacciones no se hicieron esperar y los usuarios apuntaron que el joven extremo habría escuchado a la modelo de Onlyfans. “Ya me enteré que no jugará GOAT Enner, ya ya dile que juegue bien ve”, le dijo el ‘Cuy’ a Tami mientras estaban en un gimnasio.

Gonzalo Plata y Piero Hincapié.

pic.twitter.com/9jDD89DPSv — TERADEPORTES (@Teradeportes) March 22, 2024

Se desconoce si la broma tuvo alguna repercusión, lo que si es una certeza es que Gonzalo dejó claro que la marca de gol la tiene presente en sus venas. Su celebración fue el mejor mensaje para sus detractores.

Detalles de la celebración de Platita

Fue el 23 de abril de 2017 cuando una celebración quedó grabada para la posteridad. Lionel Messi silenció el Santiago Bernabéu con un gol agónico, tuvo el temple de quitarse la casaca y mostrar su emblemático 10 a la afición ‘blanca’.