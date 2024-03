De sufrir bullying a pelear en la UFC, la historia de la ecuatoriana Eidy Macías

Eidy Macías, ecuatoriana que participará en The Ultimate Fighter Óscar Ayo, Metro Ecuador

No cabe la menor duda que los ecuatorianos llevamos el alma de un guerrero. Eidy Macías solo la separa un documento, como lo es la visa mexicana, para cumplir uno de sus mayores sueños: ser parte de UFC.

La joven de 25 años, nacida en Portoviejo, ha tenido que afrontar los malos comentarios, bullying y golpes físicos para ser invitada a The Ultimate Fighter temporada 32 que se realizará en territorio azteca.

A pesar de los pocos instantes que logramos compartir con Macías, la joven tiene en cada una de sus pupilas la seguridad de catapultar al deporte ecuatoriano a nivel mundial. Ya ha demostrado que el tricolor puede brillar en territorios como Perú y Brasil; “The Talent” es fuerte, aguerrida e inteligente dentro de la jaula.

Mientras que los profesionales en el deporte de contacto tienen diversos orígenes o motivaciones, para Eidy todo arrancó cuando llegó a Quito y comenzó a sufrir bullying de sus compañeros en la época escolar.

Por su manera de hablar y sus palabras fue víctima de actitudes hostiles de sus similares. El llegar llorando a su casa se transformó en ese puntal que marcó su carrera deportiva, provocando que Macías sea una campeona de sepa.

Su amor por los deportes de contacto arrancó con un docente de su escuela, él le enseñó taekwondo en el recreo.

“Comencé en una manera de defenderme y, con el tiempo, no pensé que en el 2024 iba a tener este reconocimiento e invitación para ser parte del The Ultimate Fighter de la UFC”, acotó a Metro Ecuador.

Progreso

Lo que nació como un aprendizaje para cuidarse se logró plasmar en una talentosa luchadora. Después del Taekwondo migró al Muay Thai, boxeo y jiu jitsu. Ver en el octágono a Macías es observar la disciplina constancia y respeto por sus rivales, este última factor se resumen en capacidad para mantener un combate de pie o en la lona.

“Ahora me siento completa, me falta mucho por aprender, pero me siento completa”, añade.

Evolución

A medida que han avanzado los años – incursionó en las MMA en 2018- ha notado cómo su rostro, brazos y piernas han mutado. Aunque tenía previsto a temprana edad (bachillerato) ser policía, los consejos de sus cercanos y visión a futuro pintaban el éxito en la UFC.

“Yo trabajé en una gasolinera donde el tiempo era muy corto. Había veces que solo entrenaba en la mañana, a veces en la tarde. Yo dije: ‘yo no quiero esto. Yo quiero ser peleadora’. Desde ahí me dedique 100%”, resaltó.

Henry Moya es nombrado por ‘The Talent’ en constantes ocasiones, es que el entrenador no solo ha fungido como su preparador físico, también, la ha formado a nivel mental para ser una luchadora completa.

Acotó que él se encarga de estudiar a su rivales y aportar con una correcta retroalimentación a medida que avanza la pelea.

“Me llevo una cosita de cada persona que me han ayudado sin nada a cambio. Hay gente que ni siquiera me cree. Me llevo mucho de un profesor que se llama Avatar, Iván Ibérico, Oscar Robalino y de Henry Moya”.

El trabajo duro, heredado de su padre, y la inteligencia, por parte de su madre, son atributos que la convierten en una luchadora peligrosa. No obstante, sus golpes firmes no pueden camuflar su sentimiento. Este está presente y más allá de debilitarla, demuestra que es humana y puede crecer a cada momento.

“Mi sueño es pelear por quien tenga el título pero más que nada con Rose Namajunas. Si se da por el campeonato, para mí sería un gusto más que un susto”. — Eidy Macías

Fortaleza

“Mi fortaleza es mi mamá. Ella es super fuerte, ella es algo que no lo he visto. A ella nunca le duele nada. También mi papá”. Él es guardia de seguridad y quiero que este sueño se cumpla lo antes posible para ayudar a su familia.

Como mensaje final comentó: “que la gente se una a apoyar, la gente crea en mí. Confíen en mí, he representado la bandera de Ecuador muy bien y lo seguiré haciendo. A la gente que no confía, muchas gracias porque les voy a dar en la boca”.