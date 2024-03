Madre de Óscar Zambrano: “Está destrozado, vamos a cerrar la boca a todos los que dicen que mi hijo se droga”

Oscar Zambrano con la Selección de Ecuador Sub 20

Una de las grandes promesas del fútbol ecuatoriano, Óscar Zambrano se ha visto envuelto en un polémico caso de doping. Previo al cotejo contra Sociedad Deportiva Aucas, el representante de Liga de Quito no fue tomado en cuenta; sin embargo, el problema comienza a aclararse y resulta ser un malentendido.

Zambrano fue tomado en cuenta para la convocatoria de Félix Sáchez Bas en La Tri, para los cotejos amistosos ante Guatemala e Italia. Sin embargo, tras esta noticia quedó desafectado y no viajó a Estados Unidos.

La versión de la madre de Zambrano

María Preciado, mamá de Óscar Zambrano, quien dio positivo por doping en la Recopa Sudamericana, dio de versión en entrevista con MUNDO DEPORTIVO acerca de la situación que vive el futbolista.

“Se encuentra destrozado al ver lo que le ha pasado. No entiende. No se ha tomado nada, él es un chico de casa. Él estaba feliz por su convocatoria a la Selección. Lo que pasó es que salió a almorzar con el hermano, y como es alérgico al camarón, parece que le han puesto jugo del camarón o algo así. Llegó mal”, relató la madre sobre la razón del problema.

“Óscar comenzó a enroncharse y la novia le recomendó una pastilla llamada Clortalidona (diurético). Su hermano la compró y luego de tomarla se sintió mal. Llamamos al doctor (de Liga de Quito) para que lo vaya a ver. El doctor le dijo ‘¿para qué te tomas eso? Esa es mala’. Lo ve a mi hijo y le pone una inyección”. Se puso un poco mejor. Eso fue lo que pasó”, describió la madre sobre el problema real, recalcando que su hijo es sano y que no consumen drogas.

Sebastián González, Óscar Zambrano y Alexander Alvarado con Liga de Quito

“El presidente de Liga de Quito confía en mi hijo, sabe que es un chico sano. Él era de su entrenamiento a su casa… Sí, he sentido el apoyo de Liga, están con nosotros. Como madre, todos confiamos en que se va a aclarar. Se le va a tapar la boca a la gente que habla. Cuando recién salió la noticia, es una cosa fatal, no comía, lloraba. No entendía el porqué. Pero sé que todo se va a aclarar”, concluyó preocupada y molesta la mamá del elemento del Rey de Copas del Ecuador.