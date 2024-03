Juan Jesús insite en que Acerbi le llamó “negro”; jugador italiano queda fuera de su selección por presunto racismo

Después de que este lunes 18 de marzo de 2024, Francesco Acerbi, jugador del Inter, negara los insultos racistas al brasileño Juan Jesús, jugador del Nápoles, éste último insistió en que el interista le llamó “negro” en dos ocasiones.

”Leo unas declaraciones de Acerbi totalmente contradictorias con la realidad de los hechos, con lo que él mismo dijo sobre el terreno de juego y con la evidencia también de vídeos y labios inequívocos en los que me pide perdón. Así que no estoy de acuerdo. El racismo se está peleando aquí y ahora”, publicó en su cuenta de Instagram.

📲 ÚLTIMA HORA | Juan Jesus en 'Instagram':



🗣️ "Para mí el asunto quedó cerrado ayer sobre el césped con las disculpas de Acerbi y sinceramente hubiera preferido no volver a algo tan innoble como lo que me tocó sufrir".



➕ Sigue: "Hoy, sin embargo, leo declaraciones de Acerbi… pic.twitter.com/4DSd1w2mCo — Soy Calcio (@SoyCalcio_) March 18, 2024

“Acerbi me dijo ‘vete negro, sólo eres un negro’. Después de mi protesta ante el árbitro, admitió que había cometido un error y se disculpó conmigo, añadiendo también: ‘Para mí negro es un insulto como cualquier otro’. Hoy cambió su relato y afirma que no hubo ningún insulto racista. No tengo nada que añadir”, apuntó.

El episodio se remonta al minuto 59 del Inter-Nápoles (1-1, con gol de Juan Jesus), cuando el jugador del Nápoles llamó al colegiado Federico La Penna para quejarse de manera vehemente sobre algo que había escuchado.

“No me parece bien, me ha llamado negro y eso no me parece bien”, se lee en los labios de Juan Jesus, en un vídeo viral en redes sociales, mientras se dirige al colegiado y se señala el parche contra el racismo que portaron todos los equipos esta semana con el mensaje ‘Keep Racism Out’ (dejar el racismo fuera, en español).

❌🇮🇹 Si se confirman los insultos racistas de Acerbi a Juan Jesus, el central del Inter podría ser expulsado de la selección italiana y quedarse sin Eurocopa.



Así lo marca el código de conducta de la FIGC. pic.twitter.com/jDAC07YoHP — Soy Calcio (@SoyCalcio_) March 18, 2024

Al término del partido, el propio Juan Jesus desveló que Acerbi le pidió perdón por “pasarse de la raya”, algo que Acerbi negó.

”De mi boca nunca han salido frases racistas”, se defendió Acerbi, excluido de la selección italiana hasta que se aclaren los hechos.”¿Una disculpa a Juan Jesús? Creo que también entendió mal... En el campo pasan muchas cosas, es normal. Se juega al fútbol, se dicen ciertas cosas, pero al final del partido se da la mano y todo vuelve a la normalidad”, apuntó el italiano.

Algo que no gustó nada a Juan Jesús: “Para mí el tema se cerró en el campo con las disculpas de Acerbi y sinceramente hubiera preferido no volver a algo tan innoble como lo que me tocó sufrir”, sentenció el brasileño en su comunicado.

Luciano Spalletti, DT de Italia, habla de "probar cosas distintas en el sistema de juego" para los amistosos ante Ecuador y Venezuela



*Gianluca Mancini toma el lugar de Francesco Acerbi en la convocatoria



*Ya arrancaron los entrenamientos en Romapic.twitter.com/DM201uNOqN — Daniel Navas V. (@DanielNavasV) March 18, 2024

El Inter, después de ver el escrito oficial de la Federación Italiana de Fútbol en el que se informaba de la exclusión temporal de Acerbi y del comunicado del Nápoles en defensa de Juan Jesus, señaló que iba a esperar a hablar con su jugador antes de manifestarse.

”Antes de hablar con la directiva del Inter hablaré con mi hija”, dijo al respecto el propio jugador.

Gianluca Mancini, central del Roma, ocupará su puesto en la convocatoria. Italia se enfrentará a Venezuela este jueves 21 de marzo, en Miami; y a Ecuador el domingo 24, en Nueva York.