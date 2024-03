Las declaraciones de Sean O’Malley revelan que Chito Vera pudo haberle ganado

In the words of Joe Rogan who has been the sport’s commentator for more than 20 years, “you are one of the toughest human beings that’s ever competed inside the octagon”. What O’Malley thought was going to be an easy title-defense, turned into a 5-round 25 minute gritty war. Even in the last minute of the 5th round when spectators thought it was over, Chito landed a left hook to the body that warranted deadly follow up to prove that he is still battling. But, alas the timer was up. After seeing that, @chitoveraufc is indisputably one of the Baddest M*F*rs to walk the face of this planet. —————— En las palabras de Joe Rogan, quien ha sido el comentarista del deporte durante más de 20 años, “eres uno de los seres humanos más duros que jamás haya competido dentro del octágono”. Lo que Sean pensó que sería una fácil defensa del título se convirtió en una guerra intensa de 5 rounds / 25 minutos. Incluso en el último minuto del quinto asalto, cuando los espectadores pensaban que ya estaba todo terminado, Chito conectó un gancho izquierdo al cuerpo que merecía un seguimiento letal para demostrar que aún estaba luchando. Pero, lamentablemente, el tiempo se agotó. Después de presenciar eso, @chitoveraufc es indiscutiblemente uno de los tipos más duros que ha caminado sobre la faz de este planeta. Representaste Ecuador 🇪🇨 de una manera que nadie pudo haber imaginado. Gracias @chitoveraufc #ufc #ufc299 #chito #chitovera #chitoveraufc #sugaseanomalley #danawhite #joerogan #joeroganpodcast #ecuador🇪🇨 #ecuador #ecuadorconchito