Stefano Navas se disculpa públicamente por polémico tweet acerca del desempeño de Chito Vera

El comentarista deportivo de El Canal del Fútbol, Stefano Navas, tuvo que salir a pedir disculpas públicas por un tuit que publicó sobre el desempeño de Chito Vera en la pelea por el título ante Sean O’Malley en el UFC, que se desarrolló el pasado 9 de marzo de 2024.

Después de la derrota del manabita, el comentarista se descargó en X, su sentir indicando que el peleador les hizo emocionar de gana y que todo el dinero invertido en apoyarlo, no sirvió de nada. “Es cabreante, se apoyó de todas las formas posibles a Chito y siento que él no respondió con una pelea digna de campeonato, parecía q tenía miedo de golpear y dudó mucho. Solo tiró y tiró para atrás y no fue hacia adelante casi nunca. Espero que Chito no nos emocione para la próxima”, escribió.

Es cabreante, se apoyó de todas las formas posibles a Chito y siento que él no respondió con una pelea digna de campeonato, parecía q tenía miedo de golpear y dudó mucho. Solo tiró y tiró para atrás y no fue hacia adelante casi nunca. Espero que Chito no nos emocione para la prox — Stefano Navas (@stefano_navas_p) March 10, 2024

Luego en un video indicó que pedía disculpas a todos los expertos en la materia en causar susceptibilidades por lo dicho. “Mi objetivo nunca fue hacer sentir mal a nadie, ni cuestionar la carrera de Chito, lo que escribí fue porque estoy consciente de que él pudo dar mucho más y no pienso hablar de este tema para ningún medio”, indicó.

“Chito peleó y resistió como un valiente como un campeón, pero a la hora de ir a la ofensiva no lo hizo como un guerrero, le faltó mucho más. Sin embargo, no estoy cuestionando su carrera, porque él se lo ha ganado con creces y por eso tenía toda la capacidad de ser el campeón mundial. Para mi el aliento sí es apoyo, nosotros compramos camisetas, estuvimos en la casa viendo la pelea. Qué mal que la gente solo se fije en lo malo”, finalizó en el clip.