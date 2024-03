Partidazo en Sangolquí; así fueron los goles entre IDV y Barcelona SC

¡GOLAZO QUE NO SUBE! Gran definición de Díaz en el tiro libre que fue ligeramente desviado por López, pero el VAR revisó y determinó que el tanto de #BarcelonaSC no es válido por posición adelantada de Rodríguez.



