¿A qué hora empieza la pelea de UFC entre ‘Chito’ Vera y Sean O’Malley?

Sean O'Malley vs Chito Vera Getty imágenes (Handout/Zuffa LLC via Getty Images)

Marlon ‘Chito’ Vera está listo para intentar coronarse como campeón en Peso Gallo de la UFC 299 para lo que tendrá que volver a derrotar a Sean O’Malley. El ‘Tricolor’ volvió a retar al estadounidense en la rueda de prensa oficial de la UFC

La pelea entre ‘Chito’ Vera y Sean O’Malley, por el título en la UFC 299, empezará aproximadamente a las 23h50 de la noche, debido a que es la pelea estelar de una cartelera donde las principales peleas inician a las 22h00.

Llegó el día Ecuador, todos con Chito!!! #UFC299



ESTELARES 10pm ET 🇺🇸 / 10pm 🇪🇨 / 9pm 🇲🇽 / 12am 🇦🇷 / 4am 🇪🇸

PRELIMINARES 8pm ET 🇺🇸 / 8pm 🇪🇨 / 7pm 🇲🇽 / 10pm 🇦🇷 / 2am 🇪🇸

PRIMERAS PRELIMS 6pm ET 🇺🇸 / 6pm 🇪🇨 / 5pm 🇲🇽 / 8pm 🇦🇷 / 12am 🇪🇸 pic.twitter.com/qtRkSCcFre — UFC Español (@UFCEspanol) March 9, 2024

En el ‘careo’ oficial organizado por la UFC, Sean O’Malley y ‘Chito’ Vera se vieron las caras en una última oportunidad previo a la pelea que será porel título en Peso Gallo. Sin duda alguna, podría convertirse en un día histórico para el deporte ecuatoriano si ‘Chito’ logra consagrarse con la victoria.

En declaraciones posterior al ‘careo’, ‘Chito’ Vera dijo: “Estoy feliz de estar aquí, voy a aprovechar la oportunidad. Vamos a ser campeones Ecuador”. Estas declaraciones mientras se escuchaba de fondo al público corear: “Olé, olé, olé, olé, Chito, Chito”. El apoyo hacia el ecuatoriano daba la sensación de que mañana, en la UFC 299, Vera hará de local.

Declaraciones de ‘Chito’ Vera en rueda de prensa

El ecuatoriano sonrió ante el apoyo del público viendo la cara de enojo de Sean O’Malley. Ya, poco después el ecuatoriano se refirió al respaldo que está sintiendo: “He estado buscando por 10 años esta oportunidad, he trabajado mucho por este momento. Antes que presión, se siente el amor de la gente. Ecuador va a tener su primer campeón mundial”, dijo.

Minutos más tarde, fue contra su contrincante que comenzó a interrumpirle a Chito Vera mientras hablaba: “Demostrémosle a este payaso quién va a ganar. La suerte me sonríe y me seguirá sonriendo por mi trabajo. Por las ganas que le meto, y lo que diga este pendejo no me importa”, agregó Chito Vera.