Así fue el 'careo oficial' entre ‘Chito’ Vera y Sean O’Malley previo a la pelea por el título de UFC

Marlon ‘Chito’ Vera está listo para intentar coronarse como campeón en Peso Gallo de la UFC 299 para lo que tendrá que volver a derrotar a Sean O’Malley. El ‘Tricolor’ volvió a retar al estadounidense en la rueda de prensa oficial de la UFC.

En el ‘careo’ oficial organizado por la UFC, Sean O’Malley y ‘Chito’ Vera se vieron las caras en una última oportunidad previo a la pelea que será porel título en Peso Gallo. Sin duda alguna, podría convertirse en un día histórico para el deporte ecuatoriano si ‘Chito’ logra consagrarse con la victoria.

En declaraciones posterior al ‘careo’, ‘Chito’ Vera dijo: “Estoy feliz de estar aquí, voy a aprovechar la oportunidad. Vamos a ser campeones Ecuador” . Estas declaraciones mientras se escuchaba de fondo al público corear: “Olé, olé, olé, olé, Chito, Chito”. El apoyo hacia el ecuatoriano daba la sensación de que mañana, en la UFC 299, Vera hará de local.

Declaraciones de ‘Chito’ Vera en rueda de prensa

El ecuatoriano sonrió ante el apoyo del público viendo la cara de enojo de Sean O’Malley. Ya, poco después el ecuatoriano se refirió al respaldo que está sintiendo: “He estado buscando por 10 años esta oportunidad, he trabajado mucho por este momento. Antes que presión, se siente el amor de la gente. Ecuador va a tener su primer campeón mundial”, dijo.

Minutos más tarde, fue contra su contrincante que comenzó a interrumpirle a Chito Vera mientras hablaba: “Demostrémosle a este payaso quien va a ganar. La suerte me sonríe y me seguirá sonriendo por mi trabajo. Por las ganas que le meto, y lo que diga este pendejo no me importa”, agregó Chito Vera.

También se refirió a lo que significa esta pelea para él: “El camino es largo, pero si no te detienes vas a llegar a la meta y el secreto es no parar y seguir buscando ese sueño. Quiero ser campeón mundial, lo que O’Malley diga no importa. Si el sábado tengo que sangrar, sangraré pero seré campeón”, declaró sobre lo que Sean O’Malley dijo que irá duro contra el ecuatoriano.

Al final, se refirió a lo que dijo Son Yadong que dijo que si gana Chito, quiere una pelea con él. “Que no joda y que siga en su vida. Que se preocupe de su pelea primero”.