La hazaña que Chito Vera logró, ni siquiera Conor McGregor pudo alcanzar este momento

Marlon Vera se ha preparado durante 10 años, dentro de la UFC, para hacer historia. El ecuatoriano, este próximo 09 de marzo se subirá al octágono para romper récords y buscar el título de peso gallo.

El compatriota, este miércoles 06 de marzo, fue parte de un fenómeno que no se ha visto la historia de la UFC. En su atención a los medios, el tricolor tuvo que brindar dos ruedas de prensa: una en inglés y otra en español.

Este último detalle no ha sido conseguido ni por Conor McGregor, quien es el luchador que más ha logrado recaudar en combates dentro de la empresa liderada por Dana White. La segunda rueda de prensa respondió a la gran acogida de medios tricolores en Miami.

Se estima que a la ‘Ciudad del Sol’ llegaron delegados de al menos 40 medios de Ecuador, lo cual permitió que ‘el Destrozador’ hable en dos oportunidades, afortunadamente tocó varios ejes y con ello contentó a los presentes.

¿Qué dijo el tricolor?

El ecuatoriano recalcó un factor determinante durante su carrera: enfocarse en cada pelea. Para Marlon la actitud de O’Malley tiene el objetivo de perjudicar su concentración, lo cual es imposible.

“Tengo que mantener la cabeza fría, no calentarme por palabras. Alguien que pierde la cabeza por palabras es alguien que no está dispuesto a ganar un cinturón. La presión de ser un campeón es más grande que la opinión pública”, comentó.

¿Qué aportará a la pelea?

“La pelea es dura, como todas a este nivel. En mi opinión traigo la experiencia, he estado contra los mejores de la división. He peleado contra contendientes, contra los más fuertes de la división, he peleado con todos. Eso me va a dar un extra”.